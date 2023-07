Kristali nam pomagajo pri uresničevanju namer

Če zavestno odpremo srce in um ter odkrivamo njihove sposobnosti in zdravilne moči, so lahko kristali odlična pomoč na duhovni poti. Že starodavne civilizacije so jih uporabljale kot zaščitne talismane, saj nas povežejo z univerzalnimi zdravilnimi vibracijami Zemlje. Še danes kvarc predstavlja 12 odstotkov zemljine skorje, uporabljamo ga v urarstvu, elektroniki, za shranjevanje informacij itd.

Znanstvenik pri IBM Marcel Vogel je proučeval kristale in sklepal, da če skrbijo za komunicirajo v računalniških čipih, je mogoče to njihovo lastnost uporabiti tudi za zdravljenje. Dokazal je, da lahko kvarčni kristal shranjuje informacije podobno kot snemalnik zvoka. In če so vse v življenju vibracije ter se naše misli vibracijsko ujemajo z vsem, kar manifestiramo, nam lahko kristali odlično pomagajo pri uresničevanju ciljev. Pozitivne vibracije začutimo že, ko jih držimo v roki, položimo na telo ali v svojo bližino. Če vanje vgrajujemo informacije, pa lahko shranijo, potencirajo in podprejo naše namere.

Kristal izbere vas, zato tako pri nakupu kot pred uporabo intuitivno začutite, kateri vas pritegne. FOTO: Carles Miro/Getty Images

Izbere vas sam

Kristal izbere vas, zato tako pri nakupu kot pred uporabo intuitivno začutite, kateri vas pritegne. Vsak ima edinstveno vibracijo. Podržite ga v roki in pomislite na svojo namero. Vas pri tem zmrazi, utripa ali vas pomirja? Vse to kaže, da vam lahko pomaga pri trenutnih izzivih. Lahko ga izberete tudi glede na njegove lastnosti – če se težko zberete, fluorit, ki prinaša red zmedenemu umu in čustvom, citrin za obilje in manifestacijo svojih sanj, karneol za ustvarjalnost. Črni turmalin odlično odstranjuje negativno energijo iz avre, lahko je tudi zaščitni talisman. Hematit je odličen ščit proti vplivom drugih, saj nas prizemlji in poveže s svojim duhom in energijo Zemlje. Ametist je kamen harmonije in miru, odlično deluje proti stresu, saj vzpostavlja ravnovesje. Lunin kamen uravnava čustvena stanja ter nas podpira, ko smo pretirano čustveni, roževec pa odpira in uravnava srčno čakro, spodbuja samozavest in brezpogojno ljubezen do sebe in drugih.

Naše namere so kot magneti, pravijo guruji. Zato pred uporabo kristalov dobro premislite, kaj vam je pomembno. Razmislite, katera življenjska področja potrebujejo nadgradnjo – od odnosov do kariere, zdravja in duhovnosti. Bodite jasni pri tem, kaj si želite doseči, kdaj in zakaj. Nato si predstavljajte svoje namere, kot da so se že uresničile, in programirajte kristal – dajte mu smisel, usmeritev, nalogo, saj vam ne more pomagati, če mu ne poveste, kaj si želite. To je koristno, ko vam pade vibracija, kar zablokira uresničevanje namer. Če se tedaj povežete s programiranim kristalom, se vam bo pomagal spomniti na vaše cilje in neomejen potencial.