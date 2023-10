Kristal, ki deluje proti izčrpanosti

Citrin ali rumeni kvarc pogosto izberemo zaradi videza in lastnosti. Veljal naj bi za enega najmočnejših kristalov, ki nam pomagajo pritegniti obilje in bogastvo. Precej redek kamen je ime dobil po francoski besedi za limono. V naravni obliki ga namreč najdemo v čudovitih odtenkih rumene in oranžne barve, ki se preliva v zlato.

Njegova značilna barva izhaja iz prisotnosti železa v njem, zaradi tega pa so ga v preteklih stoletjih povezovali s soncem in njegovo močno energijo. Vreden je več kot ametist zaradi redkosti svoje barve v naravi. A če kristale ametista segrevamo na izredno visoki temperaturi, se lahko razbarvajo iz vijolične v oranžno.

Citrin je v resnici kristal obilja in sončne energije. Tako intenzivna je, da lahko z njo napaja naše energijsko telo in druge kristale. Njegova energijska moč pa deluje izredno pozitivno in krepi vitalnost ter celično obnavljanje.

S svojo pomembno energijsko podporo nas torej spodbuja, krepi in obnavlja. Prav tako njegova energija deluje kot ščit, ki nas brani pred negativnimi vplivi. Ko ga uporabljamo, smo srečnejši, bolj radodarni, odprti, kar nas laže vodi k rezultatom. Njegov glavni učinek je, da deluje kot energijski rezervoar in telo revitalizira, predvsem pomaga prebavnemu sistemu. Prav tako njegova sončna energija pomaga vsem, ki so fizično ali mentalno izčrpani. Na čustveni ravni prinaša večje zadovoljstvo in vitalno energijo, pomaga nam premagati strahove. Na energijski ravni čisti predvsem srčno, kronsko čakro in sončni pletež.

Uporabljamo ga lahko tudi za opolnomočenje in aktivacijo drugih kristalov. Če ga nosimo za doseganje poslovnega uspeha, nam ga bo pomagal doseči, hkrati pa bo obilje hitreje prišlo do nas. Citrin lahko izberemo kot del nakita ali pa ga nosimo v žepu ali torbici.