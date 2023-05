Kreirajte z elementom vode: poškropite vse, kar želite, da bi se povečalo

Voda hladi, krči, vlaži, čisti, raztaplja in blaži. Če želimo ustvarjati z elementom vode, moramo najprej začutiti, kaj voda je, pravijo guruji. Predstavljajte si občutek, ko ste v stiku z njo. Občutite, da je mokra, hladna, pretočna, pomirjajoča in čistilna. Njeno energijo si zamišljajte kot modro zeleno. Iz spomina potegnite občutek stanja na dežju, čofotanja, plavanja, pitja vode, valovanja oceana na svoji koži.

Predstavljate si, da ste globoko v neskončnem oceanu in vas obdaja le voda. Nekajkrat počasi vdihnite vodni element vase. Čutite, kako teče pod vašo kožo in napolni telo. Hladi ga in vlaži. Če čutite, da je vode preveč, jo preprosto izdihajte iz sebe. Predstavljate si vesolje okoli sebe kot čisto vodo. Povežite se z njim in občutite hvaležnost in ljubezen. Nato zberite vso energijo vode v sebi in si predstavljate, da z njo kot s škropilnico poškropite vse, kar želite, da bi se v vašem življenju povečalo in raslo.