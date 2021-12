Kraljice zapeljevanja: ženske, rojene v teh dveh znakih, so za moške usodne

Astrologi poudarjajo, da ima vsak astrološki znak posebne značilnosti, lastnosti, nagnjenja, sposobnosti, talente, dva pa izstopata, ko gre za spolno energijo in privlačnost. Po horoskopu so ženske, rojene v naslednjih dveh astroloških znakih, najboljše ljubimke.

Tehtnica

Ko gre za erotično energijo, zapeljevanje in ljubezenske strasti, so Tehtnice neprekosljive. Čeprav se zdijo preveč romantične, včasih sramežljive in ​​neodločne, so lahko izjemno ognjevite, pripravljene so prestopiti meje in raziskovati. Njihova skrivnost je v tem, da imajo popolno ravnovesje med čustvi in ​​strastjo, nežnim in divjim. Ne marajo rutine in monotonije v spolnem življenju, ampak nenehno uvajajo nove čarovnije. Tehtnica izbere le tiste partnerje, ki ji lahko sledijo v njenih željah.

Škorpijon

Na drugem mestu je kot dominantna ženska, rojena v znamenju Škorpijona. Njena moč je v privlačni skrivnostnosti. Razume, kako pomembna je erotična energija, in jo dojema kot odnos med dvema dušama, v katerem mora biti poleg strasti še globlja povezanost. Rada preizkuša nove stvari, se zabava, igra in raziskuje. Škorpijonka ima omamno energijo, poleg tega pa ima eksploziven temperament. Je kraljica zapeljevanja in uživa v spogledovanju. Element vode, ki mu pripada, jo naredi čustveno, Mars in Pluton pa jo naredita strastno, dinamično, pripravljeno na akcijo. Njeno orožje za prebujanje strasti je pogled, ki vas osvaja. Od partnerja pričakuje zvestobo, predanost in pripravljenost slediti domišljiji.