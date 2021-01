Kozorog z zračnim ascendentom

Kozorogi z ascendentom v tehtnici so sposobni voditi kolektiv skozi stresne okoliščine vse do uspešnega konca projekta. FOTO: Fizkes/Getty Images

Kozorogi verjamejo v pravila in sistem, zvesti so in predani. Svojo ljubezen kažejo tako, da pomagajo ljudem, ki jih imajo radi. V najstniških letih so videti starejši, kot so, saj vedno sledijo pravilom in izpolnjujejo svoje odgovornosti.Če ima kozorog ascendent v dvojčkih, slednji omilijo njegove resne poteze. Bolj dostopni so in klepetavi, če jih obarva dvojčkova nota. To so ljudje, ki vedno vsem pojasnjujejo svoje odločitve in so zelo komunikativni. So odprtega uma in vedno odprti za pogovor. Kozorogov vpliv jim še vedno prinaša težnjo po vodilnem mestu in željo po vodenju, vendar počnejo to tako, da upoštevajo tudi ideje in mnenja drugih. Radi delajo v skupini. Izvrstno znajo premagovati negativnost, ki je značilna za kozoroge, in napraviti znajo odličen vtis. Vešče znajo uporabiti pridobljene informacije v pravi situaciji. Lahko so dobri učitelji in inštruktorji, saj znajo nagovoriti učence, ali menedžerji. Radi so samostojni in spravljajo svoje zamisli v prakso. Tudi dobri trgovski potniki utegnejo biti ali pa ostanejo samozaposleni zaradi svoje potrebe, da so sam svoj gospod. Izogibati se morajo le prenašanju govoric in opravljanju.Po drugi strani kozorogi z ascendentom v tehtnici izvrstno usklajujejo poslovne težave in znajo uspešno izslalomirati iz situacije, celo ko gre kaj narobe. Vedno se trudijo ustreči drugim in še bolje opraviti svojo nalogo. Znajo sklepati kompromise, zaradi česar so zelo priljubljeni pri drugih. Sposobni so voditi kolektiv in domače skozi stresne okoliščine vse do uspešnega konca projekta. In še več, to počnejo tako, da drugi ob njih sploh nimajo občutka, da so glavni. Uživajo v druženju z različnimi ljudmi z vseh mogočih področij. Vedno so fantastično oblečeni, znajo narediti dober vtis na druge ter se pogovarjati praktično s komer koli. Imajo veliko potrpljenja in znajo počakati na pravi trenutek brez nestrpnosti. Izogibati se morajo le ljudem, ki nanje ne vplivajo dobro, saj sami težko prekinejo odnose, ker ne želijo ostati sami in osamljeni. Zelo samokritični so, kar bi bilo prav tako dobro ublažiti.Pri kozorogih z ascendentom v vodnarju ni nujno, da se že na daleč vidi njihova humorna vodnarjevska plat, a bi si vseeno naredili veliko uslugo, če bi jo večkrat spustili na plan, saj bi tako veliko lažje dosegli svoje cilje. Ne da drugače niso uspešni, toda s posebno satirično šaljivostjo bi si zlahka pridobili tudi pomoč drugih. Življenje ljudi, ki spravljajo druge v smeh, je vsekakor lažje, kot če ostaneš kozorogovsko resnoben. Obvladajo tudi vse vrste tehničnih naprav, vešči so računalnika, zaradi česar so lahko dobri projektanti in menedžerji. Običajno so na vodilnih mestih ali pa se dobro razumejo s svojim šefom. Razumejo pravila in se dobro znajdejo v njihovih okvirih. Ključ do večjega uspeha zanje je, da se naučijo sprostiti in uporabijo svoj humor, izogibati se morajo pesimizmu ter se ne upirati avtoriteti. Ne smejo postati nerazumni, ko jih kaj vznemiri.