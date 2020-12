Kozorog z zemeljskim ascendentom

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vedno se povzpnejo tja, kamor se drugi ne morejo – predvsem poslovno. FOTO: Matko007/Getty Images

Kozorogi so zelo odgovorni, ambiciozni in poslovno usmerjeni. Tudi če podjetje ni v njihovi lasti – čeprav pogosto je! –, so izvrstni v upravljanju stvari in ljudi, tiste pod in nad sabo pa obravnavajo spoštljivo, zaradi česar jih ti spoštujejo. Veljajo za eno tistih znamenj, na katera lahko vedno računamo.Če pa imajo kozorogi ascendent v biku, so lahko praktični, uspešni poslovneži ali bankirji. Vedno namreč gradijo reči, ki trajajo. Če se nekaj splača in deluje, se vedno znajdejo v samem središču projekta, kjer delijo ukaze in pojasnila. Prilagodljivi so in vedno gledajo v prihodnost. Resni so, čeprav bikov značaj malce omili to njihovo potezo. Premagati morajo le svoj pesimistični pogled in se razvedriti.Poiskati morajo navdih in ga znati unovčiti. Zavedati se morajo, da za vse obstaja pravi čas, tako za delo kot za igro, čas je tako za odločnost kot popustljivost. Radi namreč segajo po uspehu ter včasih manipulirajo z ljudmi, da bi ga dosegli. Včasih so preveč intenzivni in zagnani, poleg tega se zdi, da sploh ne cenijo svojih blagoslovov. Uravnotežiti morajo vrednost svojih ciljev z vanje vloženim trudom in pomočjo drugih. Sprostiti se morajo ter prenehati biti tako strogi in hladni, pa bodo na konju!Za kozoroge z ascendentom v devici lahko rečemo, da ko potrebujete plan B, pokličite ljudi s to kombinacijo. Konservativni so, analitični, vedno imajo načrt in znajo rešiti vsak problem ter opraviti potrebno, da dosežejo svoje cilje. Znajo opaziti malenkosti in objektivno organizirati projekte s svojo trezno presojo. Ni veliko reči, ki jim uidejo, saj vedo, kako te delujejo.Prav nič jim ni odveč iti na kolena, zavihati rokave in rešiti tisto, kar povzroča napako. Nagnjeni so k iskanju cenejših rešitev, kar lahko sicer vodi v skopost, kot vodje podjetij pa lahko to tudi izkoristijo. Zelo so ponosni in etični. Radi imajo vse pospravljeno in čisto okoli sebe in to zahtevajo tudi od drugih. Zvesti in predani prijatelji so, ki te nikoli ne pustijo na cedilu in si vedno zapomnijo, kdo jim je napravil uslugo, da jo lahko vrnejo.Paziti morajo, da ne bodo vzvišeni nad drugimi, ki jih sicer prekašajo s svojim umom. Malo skromnosti jim vsekakor ne bo škodilo.Pri kozorogu z ascendentom v kozorogu se je treba zavedati, da so pozitivne in negativne lastnosti pri dvojnem znamenju še bolj očitne, objektivnost je torej njihovo pravilo. Paziti morajo, da ohranjajo spoštovanje in zvestobo, da jim lahko uspe. Če bodo organizirani, bodo brez bližnjic in s trdim delom dosegli vrhove. Izogibati se morajo pesimizma in zavihati rokave.Izpeljejo lahko projekte, ki so zelo uspešni. Opravijo namreč še več, kot je zahtevano, nato pa se podajo novemu uspehu naproti. Potruditi se morajo za dobre odnose s sodelavci, saj bodo drugače nepriljubljeni in ostali brez podpore. Ne smejo ves čas samo zahtevati nečesa od njih. Vedno upoštevajo pravila, vendar ne smejo pretiravati z njimi. Naučiti se morajo sodelovanja in opustiti svoje ljubosumje.