Kozorog z ognjenim ascendentom

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ne predajo se, dokler jim ne uspe doseči tistega, kar si želijo.

FOTO: Fizkes/Getty Images

Prihajajo objektivneži zodiaka! Njihov umirjeni, hladni in zbrani odnos do življenja ter njihovo naravno razumevanje odgovornosti in avtoritete, skupaj z veliko ambicioznostjo, jih običajno vodita naravnost do vodilnega položaja. Imajo namreč sposobnost objektivne presoje, znajo odriniti čustva na stran in delovati s hladnim, logičnim razumom in takoj videti reči v kontekstu, zato skoraj vedno dosegajo velike rezultate. Vlada jim namreč Saturn, planet karme, odgovornosti, lekcij, razuma in modrosti.Če ste kozorog z ascendentom v ovnu, spadate med tiste tekmovalne ljudi, ki gredo prek trupel in za vsako ceno zmagujejo. Edino, kar jih omejuje, je razkorak v njihovi naravi med ovnovsko neučakanostjo in kozorogovsko umirjenostjo. Čeprav slednje umiri njihovo osebnost, v njih še vedno tlita večni nemir in nestrpnost. Nepotrpežljivi so in ne prenesejo zavlačevanja. Gre za ljudi, ki popoldneve preživljajo na igrišču za golf in ob tem sklepajo posle. To ne pomeni, da so leni, saj so drugo delo opravili pred tem. Vedno nekaj počnejo in nikoli ne morejo sedeti križemrok, iščejo nove priložnosti, uspešni so in ljubljeni, tudi hitri, impulzivni in šarmantni. Lahko so sicer sumničavi in se bojijo, da jih bo kdo prehitel. Tedaj lahko postanejo kruti in izzovejo spor z drugimi, če je treba. Naučiti se morajo sodelovati z ljudmi okoli sebe in ublažiti svojo željo po uspehu za vsako ceno.Če ste kozorog z ascendentom v levu, vas drugi doživljajo kot hladnega, ki s svojim postavljanjem vedno pusti velik vtis. Vedno so v ospredju, kjer razkazujejo svoje sposobnosti. Če so le dovolj objektivni in modri, lahko premikajo gore prav vsak dan. S svojim čutom za odgovornost in levovskim samozaupanjem so med najbolj sposobnimi ljudmi na svetu. Pogumni so, a hkrati vedno napravijo domačo nalogo, kar zagotavlja bleščeče rezultate. Spoštovani so in dosegajo ugled, ki si ga zaslužijo, saj znajo tudi deliti svoje obilje z drugimi. Z drugimi imajo lahko izvrstne odnose, če okrepijo svojo radodarnost. Ne smejo gojiti zamer, naučiti se morajo odpuščati. Videti morajo tudi druge, ki so jim pomagali do cilja, ne pa se osredotočiti samo na svoje uspehe.Če ste kozorog z ascendentom v strelcu, ste kot jin in jang, mešanica pozitivnega strelca in hladnega pesimističnega kozoroga. Toda slednji vam vseeno prinaša določeno modrost, zato običajno živite uspešno, bogato življenje. To omogoča ravno strelec, ki odmrzne vašo zakrknjenost s svojim pozitivnim pogledom na svet. Truditi se ga morate čim večkrat vnesti v svoje misli. Drugim znate pustiti dovolj prostora zase, zaradi česar vas spoštujejo. Če se sprostite, ste lahko odlična družba. Paziti morate le, da ne postanete preveč pomembni samim sebi in prenehate enkrat ignorirati ljudi okoli sebe in se jim drugič smehljati. Dobro je, da izpolnite obljubo, kadar jo daste, zato zlahka motivirate, navdihujete in hrabrite druge. Če popazite na zgornja opozorila, uspeh ne bo izostal!