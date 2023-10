Kotni benefiki, aduti v rokavu

V astrološki karti kotne hiše omogočajo določeni energiji, da se najbolj izrazi. Benefiki so planeti, ki jih tradicionalno doživljamo kot dobre oz. nosilce pozitivnih in prijetnih izkustev. Če gledamo v astrološko zgodovino, vidimo, da sta Venera in Jupiter dobila izraz dobrohotnik ali benefik, ker sta videti na nebu v polnem, lepem sijaju, kot čudoviti srebrnikasti zvezdi. Obratno imata Mars in Saturn drugačen lesk, ne tako bujen in tudi barvno ne tako sijoč. Mars z rdečkastim sijajem, Saturn s temnejšim leskom sta dobila izraz malefika, tista, ki prinašata težje izkušnje.

Koti astrološke karte so vezani s sečišči Sončeve dnevne poti s horizontalno osjo in medialno osjo. Preprosteje so koti točke v astrološki karti, ki nakazujejo, kje je ali bo ta dan Sonce vzhajalo (ascendent), kje je ali bo ta dan na svoji najvišji točki (MC), kje je ali bo ta dan Sonce zahajalo (descendent) in kje je ali bo ta dan Sonce na najnižji točki (IC). Tako je jasno, kaj pomeni, da so v natalni karti benefiki (Jupiter in Venera) na kotih karte, torej v konjunkciji s koti karte (ascendentom, MC, descendentom ali IC). Orbis konjunkcije je pri različnih astrologih nekoliko drugačen, sama verjamem, da se konjunkcijo iz prejšnje hiše (ko gre za ascendent iz 12., za MC iz 9. itd.) gleda le do 5 stopinj orbisa (odklona od eksaktnosti), iz primerne hiše (ascendent in 1. hiša, MC 10. hiša itd.) pa tudi do 8 stopinj orbisa.

Ne zanašajte se samo na srečo, razvijte svoje talente. FOTO: Chinnapong, Getty Images

Lažje življenje

Imeti kotnega benefika je podobno kot imeti skritega aduta v rokavu pri igranju kart. Kar koli se že zgodi, naj si še v tako težki situaciji, je tam nekaj, kar omogoča rešitev, nas povleče ven. Ne gre za to, da smo mi vešči reševanja problemov, ampak da imamo srečo in se vedno najde kdo, ki reši naš problem, vedno pride od drugod rešitev, s tem se okrepi občutek, da smo varni, da se nam nič hudega ne more zgoditi.

Vsekakor je odlično, da ima človek benefike na kotu, če ne drugega, bo njegovo življenje lažje. Še toliko bolj, če so tudi temeljno močni (doma, na višini, v svojem trojstvu). Zaradi te kombinacije se oblikuje karakter, ki se ni sposoben sam boriti v svetu, reševati svojih problemov in vlaga premalo moči, volje in energije v ustvarjanje. Tako se oseba lahko razvadi, deluje po liniji najmanjšega odpora in nikoli ne spozna svojih moči. In če preveč izkorišča svojo srečo, se ji prav lahko zgodi, da se ta enkrat do konca porabi in se nekoč znajde v situaciji, iz katere je nič ne reši, a nima pravih veščin, da bi se rešila sama. Zato vsi, ki imate benefike na kotih, ozavestite srečo, ki jo nosite sabo, toda ne pozabite razvijati tudi samostojnosti, sposobnosti reševanja problemov in se trudite delovati pošteno, da se potem to, kar vas ščiti, ne spremeni v strup, ki vas rani.