Koristno je imeti skrivnosti

Če se nekomu zaupamo, s tem okrepimo odnos z njim. FOTO: Fizkes/Getty Images

V otroštvu smo pogosto skrivali pred starši, kaj smo ušpičili. Zaradi tega se naše telo na skrivnosti tudi v odraslosti odziva kot na laži in zahrbtnost. Že pri štirih letih začnemo opažati mejo med seboj in drugimi in nadzorovati svoje okolje, na primer tako, da rečemo ne. In postane nam jasno, da vemo stvari, ki jih starši ne. Za izoblikovanje naše osebnosti je torej še kako pomembno, da se naučimo molčati, zadržati nekaj zase in tega ne deliti z drugimi.Ali bi morali torej skrivnosti v odraslosti spraviti na plan ali je koristno, da jih imamo? Psihologi se strinjajo, da jih imamo vsi, nihče ni samo odprta knjiga. Ravno nasprotno dokazujejo raziskovalci – skrivnosti celo potrebujemo. Njihovo ohranjanje je namreč izjemno pomembno orodje duše za vzpostavljanje ravnovesja in postavljanje meja med zunanjim in notranjim svetom, med seboj in drugimi. Ravno ta razlika med bližino in razdaljo, zasebnim in javnim nas dela individualne. Samo tako lahko odkrijemo, kdo smo.V odraslosti nam skrivnosti večkrat pomagajo, ko se želimo čemu izogniti ali kaj obiti. Tako na primer v službi rečemo, da imamo gripo, čeprav je šlo v resnici za alkoholnega mačka. V medsebojnih odnosih pa nas skrivnosti ščitijo pred prizadetostjo ter varujejo naš družbeni položaj – prijateljici ni treba vedeti, da vam gre njen novi fant na živce. Dokler skrivnost nadzorujemo in vemo, da deluje v naš prid, ker ščiti našo celovitost, je življenje zaradi nje veliko preprostejše. Bolj modro in taktično je ostati tiho kot tvegati.Pri prijateljstvu sicer veljajo malce drugačna pravila, saj hitro postane narobe, če smo v odnosu preveč skrivnostni. Raziskovalci so opazili, da so sodelujoče osebe pokazale znake čustvenega stresa, če so jim nekaj zamolčali. Hkrati so potrdili, da se ljudje, ki živijo s temnimi skrivnostmi in se trudijo, da te ne bi prišle na dan, soočajo s povečanim tveganjem za depresijo ali težave srca in krvnega obtoka. Po drugi strani so nizozemski raziskovalci odkrili, da nas razkrite skrivnosti lahko naredijo bolj zdrave, saj so kot most, ki povezuje dve osebi. Dognali so tudi, da skrivnost povemo najmanj eni osebi, kar okrepi odnos z njo.Kaj pa v partnerstvu? Užaljeni smo, če partner kaj skriva pred nami, očitamo mu, da ni iskren z nami. A znanstveniki pravijo, da je koristno kakšno malenkost ohraniti zase, dokler ne gre za laži in prevare.Če se torej sprašujete, ali bi nekomu razkrili svojo skrivnost, se zazrite vase in se vprašajte: »Bi mi dobro delo, če povem?« Druga možnost je, da se zaupate svojemu dnevniku, ki vas ne bo nikoli izdal in ničesar povedal naprej.