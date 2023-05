Koristni budistični nauki

Budistični menihi veljajo za najsrečnejše na svetu; s posnemanjem njihovega načina življenja lahko pridobite navade, ki vas bodo umirile. Za začetek odmislite težave, povezane z materialnim svetom, in se osredotočite na duhovnost. Zavedajte se, da življenje niti približno ni tako zapleteno, kot si predstavljate. Težave si največkrat ustvarimo sami, ko se obremenjujemo s prihodnostjo ali smo ujeti v travme iz preteklosti.

Znanstveno je dokazano, da redna meditacija izboljša delovanje možganov. FOTO: Nick-ferreira, Getty Images

Deset minut na dan v tišini

Nesebičnost je eden poglavitnih stebrov v življenju budistov. Ob poklanjanju drugim se naši možgani napolnijo z dopaminom, hormonom sreče, in počutimo se izpopolnjene. Poleg tega si vsak dan vzemite čas in deset minut sedite v tišini ter se osredotočite le na: vdih in izdih, vdih in izdih. Znanstveno je dokazano, da redna meditacija izboljša delovanje možganov.

Spustite vse skrbi, ne mislite na nič drugega kot na zrak, ki kroži skozi vas. Še ena budistična modrost je, da poslušajte modrejše od sebe.

Poslušanje drugih, posebno starejših, nas lahko obogati, zato kdaj zaprite usta pri blebetanju v prazno in se ustavite. Počakajte in prisluhnite. Bistvo učenja je namreč poslušanje, ne govorjenje.