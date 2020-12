Koraki do uspeha

Kenan Crnkić, znan motivacijski govorec, čigar knjige so prevedene tudi v slovenščino, pravi, da je 80 odstotkov uspeha, da najprej jasno opredelimo cilj, ko želimo kaj doseči. »Vedeti morate, kaj hočete, da bi lahko to dosegli,« piše in doda, da je npr. Rockefeller na vprašanje, kaj je potrebno za uspeh, odgovoril, da točno veš, kaj želiš, in si pripravljen plačati ceno za to. »Cena uspeha pa je količina življenja, ki smo ga zamenjali za cilj oz. čemu smo se za uspeh odpovedali,« nadaljuje.



»Pri tem se moraš naučiti biti močnejši od svojih izgovorov ter se naučiti aktivno upravljati s svojim življenjem, ne pa pustiti, da ti ga krojijo drugi,« pojasni. »Drugi korak je ustrezna naravnanost – da si motiviran, se obdaš s pravimi ljudmi, poslušaš prave informacije … Nato si pripraviš načrt, razdeliš cilj na manjše in dnevno preverjaš, kako jih izpolnjuješ. Ustvariti si moraš zmagovalne navade. Pri tem je pomembna vztrajnost, torej da se ne predaš, vlagaš 110 odstotkov v cilj, greš vedno dalje kot drugi ter si zastaviš prednostne naloge. Iz sebe moraš ustvariti blagovno znamko ter dati drugim vedeti, da si v nečem dober. Kontakti so ključ do uspeha, pri tem pa vedno dajte več, kot pričakujete. To je edini način, da vam bodo ljudje pomagali uresničiti, kar hočete,« pravi.



»Zadnji korak je, da spoznamo smisel svojega življenja ter svoj posel in vse organiziramo okoli tega.«