Kopanje z drevesi omili občutke tesnobe in jeze

Kadar ste slabe volje, se odpravite v gozd na t. i. kopanje z drevesi. Japonci tako imenujejo terapevtsko preživljanje časa v gozdu. Če nas obkroža narava, se počutimo bolj srečne in zdrave, kar ima izredne pozitivne učinke na naše duševno stanje.

Dokazano nas kopanje z drevesi poživi in omili občutke tesnobe in jeze. Vajo izvajamo čim pogosteje - enkrat na teden ali mesec, odvisno od oddaljenosti od gozda. Mini kopel je lahko tudi sprehod po bližnjem parku, pravi Arlene K. Unger, ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig. Smisel vaje je sprostitev in preživljanje časa v gozdu, zato se potrudimo vsak dan prehoditi vsaj od 2,5 do 5 km.

V gozdu uživajmo, prisluhnemo ptičjemu ščebetanju in pokanju drevesnih vej pod nogami, dotikamo se dreves, mimo katerih gremo, opazujemo odtenke zelene in rjave v naravi in vdihujemo čudovite gozdne vonjave. Odzivamo se na svoje telesne potrebe. Ko se zavemo, da smo utrujeni, poiščemo privlačen kotiček, sedemo in uživamo v lepoti, ki nas obdaja, pravi.