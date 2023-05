Konec nadzora, za vaše dobro

Svojemu duhu se predamo tako, da spustimo nadzor nad življenjem in poslušamo, kaj nam sporoča in kam nas vodi. Včasih nam sporočilo sprva niti ni všeč, saj nas izzove, morda niti ni enostavno, a če mu sledimo, nam omogoča, da res naredimo transformacijo. Kako se torej predati svojemu notranjemu vodstvu?

To je popolna predaja. FOTO: Depositphotos

To pomeni, da spustimo, kar čutimo, da je prav za nas. Če dobimo sporočilo, naj nekam gremo ali nekaj naredimo, nekoga pokličemo, z nekom govorimo, se ne sprašujmo, zakaj in kako. Samo sledimo notranjemu klicu. Iz trenutka v trenutek v življenju namreč manifestirate, kar si želite, blokirajo pa vas vaši strahovi. Toda ko je vaše srce odprto in zaupate vesolju, ste mirni in srečni, lahko tisto, kar potrebujete, takoj pride v vaše življenje.

Za vaše dobro

Zakaj se »slepo« prepustiti vodstvu in ne dvomiti o sporočilu, tudi če vam notranji glas reče na primer pojdite v London? Če bi vnaprej vedeli, da boste na primer na poti srečali svojo sorodno dušo, bi na vsakem koraku videli nekoga primernega za to vlogo, ker bi projicirali svojo vizijo na situacijo. Če pa le zaupate in greste, lahko izkusite vse. To je prava predaja. Seveda predaja duhu ne pomeni, da ne boste doživljali dni, ko se ne bo nič zgodilo.

Tedaj morate počivati, se obnavljati, nato bo spet nekaj prišlo v vaše življenje. To je popolna predaja. Situacij ne smete izsiliti, pričakovati, pritiskati, naj se nekaj zgodi, ampak ohranjati vero, da je vesolje vaš vodnik in da dela s srcem za vaše dobro. Varni boste, zato ne skrbite. Ne ohranjajte energije nezaupanja, zaupajte vibraciji prepuščanja.

Kar misliš zdajle, oblikuje tvoj jutri

Zavedajte se, da manifestirate svoj svet v vsakem trenutku, vse situacije in ljudi, ki jih srečate. Ker smo vsi eno in povezani, privoščite drugim, da se jim dogajajo lepe stvari. Če sami doživljate obilje in ga delite, s tem prinašate energijo obilja na ves planet. Pri tem ne gre nujno za denar, ampak občutek biti varen, zadovoljen, svoboden, srečen. Ko pridemo v fizično telo, nas namreč ujamejo paradigme uma, delimo se na revne in bogate.

A v naši duši ni delitve, zato se lahko vedno povežemo z vibracijo obilja. Odpreti se moramo za dobro karmo – samo razumeti, odpustiti in spustiti težavne odnose in karmične vezi. Odpuščanje pomeni, da čutiš resnično obžalovanje za tisto, kar si naredil. Ko resnično spustiš, kar so drugi naredili tebi, je to spuščanje karmičnih vezi. Vse obstaja v tem trenutku. Tisto, o čemer si včeraj razmišljal, se danes dogaja, kar misliš zdajle, oblikuje tvoj jutri. Zato velja, da več ko danes mislite pozitivno, boljši bo vaš jutri.