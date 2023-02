Komplimenti kot protistrup

Poznate notranji glas, ki ga ne morete utišati? Pozabili ste iti na pošto in zdaj nerga v vaši glavi, da najpomembnejše reči vedno pozabite – in počutite se slabo. Res je, da vas vaš notranji kritik nikoli ne pusti na cedilu, torej tudi ko kaj opravite dobro in ste navdušeni zaradi tega, se lahko oglasi.

Toda nerganje je tisto, ki vam gre zares na živce, in včasih ga je veliko več kot pohval, saj negativno razmišljanje hitro prevlada nad pozitivnim, pravijo psihologi. Kaj hitro se nam začnejo v glavi vrteti očitki in po vztrajnem kapljanju se nas taka kritika dotakne.

Notranji kritik nam namreč lahko jemlje energijo in nas spravlja v slabo voljo. Psihologi notranjo kritiko povezujejo z avtoritetami iz otroštva. Če torej ugotovite podobnost nerganja z določeno osebo, očetom, materjo, učiteljem, se lahko oddaljite od čustev, ki so vam jih ti ljudje vzbujali nekoč, in jo utišate. Napišite si seznam komplimentov, ki ste jih kdaj prejeli, ter jih uporabite kot protistrup v trenutkih slabosti.

Občutek lastne vrednosti zrcali lastni vtis o svojih sposobnostih, močeh in slabostih. Strokovnjaki pa so dognali, da temeljijo ta prepričanja le delno na genetiki, veliko pa je odvisno tudi od sporočil, ki so nam jih starši posredovali v otroštvu o nas samih.

Se pa naša lastna vrednost na srečo lahko tudi spreminja glede na nove uspehe, ponovno odvisno od okolice. Zakaj je pomembno, da spremenimo svoje slabo mnenje o sebi? Raziskave so potrdile, da močan občutek lastne vrednosti pozitivno vpliva tudi na naš partnerski odnos, službo in zdravje. Kdor se ima rad, bo tudi kritiko šefa jemal bolj zlahka kot nekdo drug. Hkrati pa se je treba zavedati tudi nevarnosti, da povečana potreba po potrditvi in močna notranja kritika vodita v izčrpanost in depresijo.