Koliko nereda je v stanovanju normalno?

Zaposleni ljudje imajo včasih nepospravljena stanovanja, toda prej ali slej naredijo red. Včasih česa ne najdejo, toda večinoma natanko vedo, kje je kaj. Psihologi pravijo, da so stvari v mejah normale, dokler nas ne motijo in se nam samim ne zdi, da imamo problem z njimi. In dodajajo, da pri večini ljudi dejstvo, da na primer zbirajo svinčnike ali se jim nabere kup nezlikanega perila, ne vpliva na njihovo siceršnje delovanje in življenje.



Težava, če se šara razpase v prevelikem obsegu in prek razumnih meja, pa je predvsem v tem, da preveliko obdajanje s predmeti lahko škoduje našemu mentalnemu zdravju. Ameriški strokovnjaki so to tezo potrdili z raziskavo, ki je dokazala, da se v nakopičenem okolju teže zberemo kot sicer. Zato je smiselno, da pospravite delovni prostor, preden sedete za pisalno mizo in se lotite pomembnega projekta. Ženske so v raziskavi povedale, da jih nered vznemirja in spravlja v stres, vpliva lahko celo na njihovo spolno življenje. Strokovnjaki se strinjajo – dokazali so, da že gledanje nereda spodbuja nastajanje stresnih hormonov, kot je kortizol.



Toda ne skrbite, če imate nekaj skodelic preveč in se ne morete ločiti od obleke, za katero upate, da boste kdaj spet tako suhi, da vam bo prav. To počnemo vsi in zaradi tega ni nobenega razloga za skrb, pravijo psihologi. Pomembno je, kako daleč gre vse skupaj.