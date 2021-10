Ko se združita ta dva astrološka znaka, se rodi ljubezen, ki traja vse življenje

Kombinacija teh dveh astroloških znakov je praktično neuničljiva, polna strasti in nebrzdane energije, ognjene narave ter norih želja. Že veste, o kom govorimo? Gre za ognjenega ovna in skrivnostnega škorpijona. Združljivost teh dveh astroloških znakov v ljubezni je namreč po mnenju astrologov 100-odstotna, kljub temu, da sta ta oba znaka zelo impulzivna.

V obdobju romantike in zabave sta pripravljena na velika in nora dejanja v imenu ljubezni. Nenehno se osvajata in zapeljujeta. To je igra zaljubljenosti, strasti in spogledovanja, pa tudi tkanje prijateljstva. Njun odnos je poln pustolovščin in ljubita spontanost. Ko pa se njuni pogledi srečajo in nastane tišina, začneta srci utripati v ritmu nežne ljubezni in predanosti.

Intimni odnos med ovnom in škorpijonom je eden najbolj čutnih, neomejenih in strastnih. Partnerja se v postelji odlično razumeta, ni jim treba ničesar dokazovati ali razlagati. Neverjetno visoka združljivost je posledica podobnega ljubezenskega temperamenta in želje po ljubezenskih odkritjih.

Enako dobra je tudi njuna kombinacija v zakonskih in družinskih odnosih. Z eksplozivno naravo in jasno željo po vodenju se naučita živeti v kompromisu. Nenehno delata na svoji zvezi, se ji posvečata, srečujeta pa se tudi s turbulencami. A če premagata več kritičnih izzivov, bo njuna ljubezen trajala vse življenje. Z vsakim izzivom postajata močnejša in ustvarjata pravljico, piše lovesensa.