Ko okolica ustavi vaš razvoj

Po začetnem navdušenju in raziskovanju duhovnih resnic boste sčasoma z na novo pridobljeno modrostjo in razumevanjem povezanosti in večdimenzionalnosti vesolja spoznali, da ste še vedno samo duša v človeškem telesu, torej ste omejeni. Morda se obilje energije in moči iz višjih sfer univerzuma ne bo samodejno uravnalo z vašim trenutnim fizičnim stanjem in boste kljub vsem duhovnim spoznanjem nemočni, nepotrpežljivi in vam bo neudobno. Tudi zbolite lahko posledično. Prav tako se lahko čutite odtujene od večine družbe, saj drugi ne delijo vaših spoznanj in uvidov ter ostajajo v matrici. Čeprav si želite deliti svojo modrost z njimi, jo zavračajo ali celo menijo, da niste povsem pri sebi. Čutite se necenjene in kot da imate zvezane roke, medtem ko se drugi zapletajo v neprekinjene stare vzorce, ki temeljijo na strahu, nezdravi navezanosti in sledenju nesmiselnim pravilom družbenih avtoritet. To je lahko vzrok za vaš trenutni postanek na poti. Predelati morate svoje občutke in odnose s svetom, preden nadaljujete duhovni razvoj.



Se spomnite svoje točke preloma? Trenutka, ko ste dobili jasno sliko o vsem, pogledali na svet in življenje iz stanja višje vibracije ter spoznali, da odslej nič več ne bo enako? Za vsako stvarjo ste videli razlog in smiselno povezanost, če ga ni bilo, pa ste se zavedali, da boste prej ali slej spoznali širšo sliko ter da se vse dogaja z namenom. Se spomnite tudi, kako ste se počutili, ko ste spoznali, da ste ujeti v matrico te resničnosti, suženj sistema, ki zatira svobodno voljo in človekovo božansko iskro? Na to se opomnite, ko ste v dilemi, ali bi ravnali po starem ali se potrudili ohraniti novo frekvenčno stanje. Zavedajte se tudi, da ste zdaj del prebujene kritične mase, ki ima nalogo vplivati na preostalo človeštvo. Vse se dogaja z razlogom, v pravem trenutku, vse je natanko tako, kot mora biti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: