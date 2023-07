Ko ljubite, je povsod ljubezen

Šamani pravijo, da zavedno ali nezavedno sanjamo svet v obstoj. kako doživljamo resničnost, je odvisno od tega, kako sanjamo svet v sebi. Ko spoznamo, da ni zunanja realnost nič drugega kot odsev našega notranjega potovanja (stanja zavesti), da kreiramo, kar vidimo okoli sebe, lahko spremenimo svet zgolj s sanjanjem na nov način. To imenujemo budno sanjanje, ki ga tkemo s svojimi mislimi, dejanji in frekvenco oziroma vibracijo, osebno in kolektivno. Doslej smo kolektivno sanjali iz konfliktov in ločenosti, zato smo ustvarjali konfliktni in razdeljeni svet. Da bi zavestno prisanjali novo realnost, pa moramo spustiti omejujoča prepričanja in strahove.

Šamani verjamejo, da lahko postanemo zavestni sanjavci in soustvarjalci nove realnosti le z dvigovanjem ravni svoje zavesti. Kajti če ne spremenimo ničesar v sebi, se ne bo spremenilo nič zunaj nas. Trenutno svetovno dogajanje nam sicer jemlje pogum, a to ni konec potovanja – je šele začetek! Kolektivno se povezujemo s svojo pravo esenco, in čeprav smo kolektivno v temni noči duše, se lahko iz zunanjega sveta preusmerimo v svoj mirni notranji center. Ljubezen nas vodi v srce, da najdemo spokojnost ne glede na zunanje turbulence. Zavedajte se, da je vaše izkušanje realnosti odvisno od vas. Strah se zaleze v vse, kar obstaja. Ko ljubite, je vse okoli vas ljubezen. Vse v vesolju ima namreč svoj odmev. In če se osredotočiš na strah, se ti vrača. Ker smo soustvarjalci resničnosti, se naše misli materializirajo. Zato jih moramo uravnati z vibracijo ljubezni in sočutja.