Ko je v karti preveč dobrega

Pogosto govorimo o tem, koliko slabega prinaša planet, ki je v astrološki karti šibak ali v težkem položaju, redko pa o negativnih plateh premočnega planeta, ki s svojo energijo barva naš karakter in nas meče iz ravnotežja.

V življenju imamo namreč po eni strani težave ob prevelikem trpljenju in življenjskih izzivih. Druga skrajna točka, ki mogoče od daleč ni videti tako, pa je preveč dobrega, česar smo deležni, saj to, če verjamete ali ne, ravno tako prinaša veliko izzivov, zato je dobro znati vse to uravnovesiti, da nam energija koristi in ne prinaša večjih težav. Ne osredotočamo se samo na najtežje vplive karte, ampak se potrudimo razumeti tudi dobre vplive v astrološki karti in delovati z njimi.

Astrologi pogosto omenjamo pasti skritih hiš, v katerih se planet ne more spontano izražati, tako da se moramo močno poglobiti vase, da ga ozavestimo in transformiramo. Ni pa toliko poudarjeno, da je planet v kotnih hišah lahko izjemno močan pečat karte in njegove energije ni mogoče skriti.

Astrologi pogosto govorimo o tem, da so eni planeti malefiki in drugi benefiki. Imamo Mars in Saturn, ki sta tudi na oko na nebu videti šibkejša, manj popolna, ne tako lepa, prinašalca slabega, težkega in napornega v življenju. Manj pa govorimo o sivinah močnih benefikov, torej prelepega sijočega Jupitra in popolne zvezde, ki ji rečemo včasih Danica, drugič Večernica, Venera. Ne govorimo dovolj o tem, da nas Venera lahko naredi narcisoidne, hedonistične, nas vodi v izgubo dobrih življenjskih razmer zaradi zapravljivosti. Prelepi Jupiter s svojim srebrnim sijajem lahko prinaša kompleks boga, snobovstvo, idealizem in s svojim velikim navdihom slepoto za to, kar je tu in zdaj.

Astrologi velikokrat opozarjamo, da nam kvadrati in opozicije prinašajo veliko življenjskih izzivov, kritike in usklajevanja. Večinoma pa ne povedo, da je človek brez kvadratov pasiven in nesposoben soočati se z izzivi življenja, tisti brez opozicije v karti pa je nesposoben sprejeti kritiko in se iz nje nekaj naučiti, manjka mu sposobnost povezovanja nasprotij. Hkrati ljudje, ki imajo preveč trigonov in sekstilov, delujejo pasivno, znajo biti odvisni od drugih in nimajo pravega zagona za življenje.

Astrologi se zavedamo, da so naporne aspektne konfiguracije tiste, ki človeka obremenjujejo, naredijo njegovo življenje težko, a redkeje povemo, da so pozitivne aspektne konfiguracije prav tako tiste, ki naredijo človeka lenega.

Hitro si lahko škodimo. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Ker se na sredini vesolje odpre in je sredina (med skrajnostjo trpljenja in skrajnostjo ugodja) tisto, kjer je človek sposoben iz sebe narediti največ, je dobro uravnotežena karta, ki ima ravno prav trpljenja in ravno prav ugodja, tisto, kar pomaga človeku izživeti potencial na najvišji ravni. Naučimo se lahko, kako izkoristiti pozitivne vplive karte, ne da bi padli v njihovo skrajnost in se znašli na drugi strani gugalnice, ki nam na žalost dolgoročno ne prinese tistega, kar obljublja.