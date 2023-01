Ko eksplodira Sonce, eksplodiramo mi

Človeka lahko destabilizira vreme v vesolju, pravijo strokovnjaki. Izmerimo lahko, kdaj prihaja Sončeva nevihta, ki bo vplivala ne le na Zemljino geomagnetno polje, ampak tudi naše srce, možgane in živčni sistem, srčni ritem, lahko celo sproži infarkt. Znanstveniki so potrdili, da je tedaj tudi pri zdravih ljudeh moteno delovanje možganov, nekateri živci so pretirano aktivni, drugi pa utišani.

Dogajanje v vesolju čutimo tudi na Zemlji, saj smo del njega. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Ko eksplodira Sonce, torej eksplodiramo tudi mi. Sončeva aktivnost v vesolju vpliva na našo mentalno stabilnost – več je hospitalizacij v psihiatrične bolnice in poskusov samomora, povezujejo jo s pogostejšimi napadi epilepsije, poglobljeno depresijo, bipolarno motnjo in nenadnimi smrtmi v zibelki. Sonce vpliva celo na število prometnih nesreč. Nedavna študija je potrdila, da vpliva na zapravljanje in varčevanje ljudi, saj barva razpoloženje, presojo in nagnjenost k tveganju. Ljudje med nevihtami bolj prodajajo delnice, spodbujale naj bi celo teroristične napade.

Kot pajkova mreža

Vesolje je kot velika elektromagnetna pajkova mreža, to polje pa je neposredno povezano z našim osebnim poljem. Ko se mreža zatrese, se sprožijo tudi spremembe našega zavedanja. Dovolj močan vpliv lahko dvigne našo vibracijo na višje frekvence.

Že Maji so verjeli, da tako spreminjanje ustaljenih ciklusov kot naše zavesti izhaja iz zunanjih virov – skrajnih vremenskih razmer in motenj na nebu. Če nismo odprti za te spremembe ter se oklepamo starega načina življenja, so menili, to povzroči notranja trenja. Zato moramo slediti naravi in zaupati, da kar koli doživljamo, pa če to dojemamo kot pozitivno ali negativno, se to dogaja iz višjega, četudi nam neznanega razloga.

V duhovnem smislu

V duhovnem smislu nevihte omogočajo prehod v višje dimenzije, iz tretje v četrto in peto, pravijo guruji. Prebujajo celice, naše vibracije se pospešijo in dvignejo. Ob tem prehodu smo lahko pretirano čustveni, preobčutljivi, razdražljivi, izčrpani, zmedeni, zvoni nam v ušesih, čutimo bolečino, ne moremo se zbrati, saj se telo, um in duša na novo poravnavajo.

V času spremenjene Sončeve aktivnosti se lahko začasno umaknemo, kar je pomembno, da laže sprejemamo nove energije, ki nam pomagajo dvigniti vibracijo. Zato je priporočljivo hkrati redno čistiti svoje energijsko polje zjutraj in zvečer z meditacijo ter prebiti nekaj časa v samoti.

Dejstvo je, da živimo na planetu, ki je v povezavi in pretoku z dogajanjem v preostalem vesolju. Živa bitja na Zemlji smo del večjega energijskega sistema, ki je odvisen od zunanjih elektromagnetnih in gravitacijskih sil. Vesolje je torej neločljiva celota, mi pa smo del njega.