Ključno je obvladovanje čustev

Ker od koncepta linearnega časa prehajamo k temu, da se spiralno premikamo med dimenzijami, nam ni treba več meditirati več ur, da bi dosegli preboj, pravijo guruji. Zdaj tudi hitreje zaznamo, kdaj nekdo vdira v naše energijsko polje. Če se ne morete umiriti, ker je vaš um preveč zaposlen, se potrudite odklopiti motnje.

Začnite s petminutno meditacijo, zaprite oči in se osredotočite na dih. Vsi mislimo, da moramo med njo nadzirati misli, a če jim dovolite, da pridejo, jih samo sprejmete in se vrnete k dihanju, s tem praznite um. Če vztrajate v meditaciji pet minut, nato deset, se lahko v vašem življenju veliko spremeni, kajti energije so zdaj tako močne, da ima lahko že deset minut učinek, enak uri meditacije pred nekaj leti.

Z vidika razvoja zavesti se je veliko ljudi na duhovni poti uspešno prebilo prek mentalne ravni in razume, zakaj delujejo na določen način. Nato so se premaknili na čustveno raven, zato zdaj morda močno čutite stvari. Vedeti morate, da če poskušate uporabljati um za uravnavanje čustev, bo to le sprožilo notranji boj.

Hkrati morate spoznati svet čustev, česar mnogi nočete, ker je boleče. A čustva so ključ do napredka. Vaš um se je že spremenil, zdaj je čas za spreminjanje čustvenega telesa. Ustavlja vas le upiranje, da bi čustveno raven resnično začutili. Toda to je edina pot v peto dimenzijo.

Večina ljudi je večino časa v negativnih čustvih. Imajo slabo samopodobo, zavrnjeni so, prikrajšani, prizadeti. Čustva pa so kot voda, iz katere je tudi velik del našega telesa, kar pomeni, da jih zadržujemo po vsem telesu, v nasprotju z umom, ki je le na enem mestu.

Zato se posledice potlačenih čustev pokažejo v različnih organih in sklepih. Kako lahko vnesete svetlobo v svoja čustva? Lahko si dovolite, da jih popolnoma izkusite, namesto da se jih bojite. Pomembno je, da jih ozavestite ter si oprostite zanje.