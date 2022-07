Kje je vaš skriti zaklad?

Planet, ki vlada severnemu luninemu vozlu, s svojo naravo nakazuje, za katere lastnosti se nam splača prizadevati, s hišo, v kateri je, pa področja, na katerih nas čakajo priložnosti za rast in razvoj.

Ko vlagamo trud v dejavnosti te hiše in zavestno izkoriščamo svoje sposobnosti, kmalu požanjemo uspeh. Tu imamo tudi srečo in priložnost ustvarjati karmo za naprej. To je tisto, kar ste prišli opravit v tem življenju. Ta hiša veliko pove o vaši življenjski poti, poslanstvu, namenu, za katerega ste se odločili pred rojstvom.

Poiščite hišo, v kateri je vladar vašega severnega vozla, in preverite, ali s pridom izkoriščate njene možnosti ter bogatite kapital talentov, povezanih z njo.

Občasno naletimo na položaj, ko sta oba vladarja vozlov v isti hiši. Tak človek je zatopljen v te zadeve in dejavnosti. V tej hiši ima prirojene darove in karmične dolgove; to je prostor, kjer mora dajati, a so mu prav tu dane tudi nove možnosti za rast, saj si razširja izkušnje na področju te hiše. Rad bi se širil kam drugam, a intuitivno čuti, da bi škodoval sam sebi, če bi se preveč posvečal drugim stvarem ali prenehal delovati na tem področju.

Najteže se je morda sprijazniti s položajem, ko padeta vozla v hiši, ki sta v popolnem nasprotju s pomenom njunih znamenj. Tako je na primer pri severnem vozlu v kozorogu v četrti hiši, ko mora biti človek hkrati mati in oče, zaščitnik in avtoriteta, čustveno odmaknjen in občutljiv, zaradi česar je izjemno naporno doseči harmonijo doma ali uspeti v karieri.

V takih primerih je nujno doseči in ohranjati kar se da skladno ravnotežje med zadevami teh hiš in znamenj. Tak človek ne more preveč obremeniti enega konca karmične osi in zanemariti drugega, vsaj za dolgo ne. Vseskozi mora uravnavati ritem te gugalnice.