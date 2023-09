Kje čakajo karmične lekcije?

Saturn v določenih znamenjih kaže, česa še ne znamo in se moramo naučiti prek izkušenj, ki so lahko trpke in zahtevne. Kaže tudi začetne težave in frustracije na področjih, ki jih opisuje hiša, sledi počasen razvoj, na starost je človek lahko na tistem področju tudi uspešen. Opisuje področja, stvari, ljudi, ki jih predstavlja hiša, v kateri je. Tega, kar hiša predstavlja, se bojimo, je zapoznelo, se dogodi kasneje. Z zadevami te hiše ravnamo disciplinirano, resno, odgovorno.

Uran v določeni hiši kaže, kje smo nenavadni, drugačni, kje potrebujemo svobodo, kje prihajamo v stik s sodobnimi elementi, opisuje ljudi, stvari, področja, ki so nenavadni, sodobni, genialni ali čudaški, stvari so moderne, napredne, povezane s sodobno tehnologijo.

Neptun kaže, katerega področja ne vidimo stvarno, kje smo šibki, občutljivi, zmedeni in nejasni, kje so možne prevare, laži, iluzije, zato smo na tem področju pogosto razočarani. Ljudje, ki jih ta hiša predstavlja, so umetniški, manj stvarni, občutljivi, idealistični, lahko odvisni od drog ali alkohola, stvari so lahko lepe, neuporabne, mistične, iz oddaljenih krajev.

Pluton v določeni hiši pove, na katerem področju smo podvrženi spremembam, krizam, transformaciji, kateri ljudje so nagnjeni k manipuliranju z nami, tudi kje smo mi ljubosumni, manipulativni. Ljudje, ki jih ta hiša predstavlja, so temačni, močni, skrivnostni, gredo prek kriz, včasih ob eksaktnih težkih aspektih lahko nakazuje smrt osebe, ki jo hiša predstavlja, ali izgubo te osebe, stvari so temne, umazane ...