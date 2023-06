Kitajski horoskop za junij 2023: to znamenje se mora še posebej paziti prevar

V junij smo že vstopili, kitajski astrologi pa so pogledali, kaj nam v tem mesecu prinašajo zvezde.

Podgana (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Junij vam bo naklonjen. Ste v svoji moči in elementu in v juniju vam nič ne more stati na poti, če se le tako odločite. Večina vas bo začela z novim podvigom, drugi morate bolj zaupati vase in slediti klicu svojega srca do konca. Zanimivo je, da so nekateri vidiki junija trenutno zaviti v tančico skrivnosti. Videti je, da vas bo nekaj presenetilo in to bo dobro presenečenje.

Bivol (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Ta mesec se bo vse postavilo na svoje mesto, a le, če končno sprejmete pomembne odločitve in prisluhnete intuiciji. Za številne med vami je to povezano z vašim delom. Želite spremembe službene politike ali nečesa drugega. Ne odlašajte z odločitvijo. Pa še prijazno opozorilo: v juniju se nikar ne prepirajte z ljudmi, rojenimi v znamenju podgane.

Tiger (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Nekateri morate biti zelo previdni, koga najamete, da vam pomaga pri selitvi v drugo državo ali pri urejanju potovalnih načrtov. Lahko pride do prevare ali nevarne situacije. Zaupajte svojim izkušnjam in ne sprejemajte prenagljenih odločitev. Včasih se ujamemo v past, ker želimo verjeti, da je nekaj resnično. To se vam lahko zgodi tudi v romantični situaciji. Če boste imeli v tem mesecu opravka z ljudmi, rojenimi v znamenju prašiča ali kače, vam svetujemo, da preberete tudi njun horoskop.

Zajec (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Zajci, če ste čakali, da se pojavi vaša sorodna duša, je velika verjetnost, da jo srečate prav v juniju. S to osebo si delite duhovno povezavo iz preteklega življenja, vendar tega ne boste takoj spoznali. Nekateri se boste morda odločili slediti svojim sanjam ali prekiniti vezi, zaradi katerih ste bili zaničevani. Ko boste to storili, se vam bo odprla lepa pot.

Zmaj (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Trenutno nimate dovolj moči, da prevzamete popolni nadzor nad svojim življenjem, vendar delajte na tem, da v prihodnjih tednih in mesecih to spremenite. Bodi previdni, komu daste svoje srce, še posebej, če ste se zaljubili v lepoto/priročnost nekoga in zanemarili njegovo (pokvarjeno) srce.

Kača (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Ne dovolite, da vas sebični motivi drugih ljudi prepričajo, da uničite svojo samozavest. Bodite sami sebi najboljši prijatelj. Če imate opravka z ljudmi, rojenimi v znamenju prašiča, ali pa ste se zaljubili v tretjo osebo, torej nekoga izven partnerskega razmerja, bodite previdnejši pri svojih dejanjih. Naj vas zaljubljenost ne oddalji od vaše usode.

Konj (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Junij bo vaš najbolj nenavadni mesec, predvsem na področju financ in družine. Ste v vzponu, namenjeno vam je veliko bogastvo. Pazite le na ljudi, ki se vam zdaj predstavljajo kot prijatelji ali več, njihov namen je lahko gola korist.

Koza (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ta mesec bodite pozorni na odnose na delovnem mestu. Vaše družinsko življenje bo odlično, še posebej, če imate otroke ali veliko družino. Nekateri se boste morda podali na pustolovščino. Če imate opravka z ljudi, rojenimi v znamenju konja, preberite tudi njihov horoskop.

Opica (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Junij bo dober mesec. V svoji karieri dobro napredujete in tako boste tudi nadaljevali. Tudi vaši odnosi z ljubimcem, sorojencem ali družino bodo dobri. Nekateri se boste ta mesec spontano odpravili na dopust s svojo drago osebo. Če imate opravka s konjem, prašičem ali kačo, preberite tudi njihove horoskope.

Petelin (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Junija boste želi sadove svojega dela. Nekateri izmed vas se morda celo nameravate preseliti v tujino, da bi izboljšali svoje karierne priložnosti ali našli ljubezen. Tisti, ki ste v preteklosti zapustili slabo zvezo in se zaradi tega spopadali s stresnimi situacijami, boste junija ali julija končno našli srečo. Morda vas čaka popolnoma novo razmerje z veliko boljšo osebo. Če imate opravka s kačo, preberite tudi njen horoskop.

Pes (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Junij vam bo naklonjen. Vaše finance bodo dobre, prav tako vaši odnosi. Na srečo se ta mesec ne bo zgodilo nič posebnega, ne dobrega ne slabega. Uživajte v času s svojo družino.

Prašič (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Junij bo za vas stresen mesec. Tisti, ki imate v službi veliko obveznosti, boste obremenjeni s še več obveznostmi. Zdaj je čas, da si povrnete nadzor nad stvarmi in dokončate delo. Še posebej, če poskušate napredovati ali skleniti novo pogodbo. V partnerskem razmerju bo prišlo do tihe maše. Mogoče bo naslednji mesec bolje.