Kitajski horoskop 2022: leto dramatičnih sprememb

Srečne številke: 2, 4, 12, 22, 31, 45

Srečni dnevi: 6., 7., 14., 20. dan v mesecu

Srečni meseci: marec, junij, november

Srečne barve: modra, rumena, oranžna in zelena

Podgana – 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Vol – 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tiger – 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Zajec – 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Zmaj – 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Kača – 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Horoskop za 2022 pravi, da boste zajci skupaj s svojimi partnerji preživeli prijetno leto. FOTO: Squamish, Getty Images

Konj – 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Koza – 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Opica – 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Petelin – 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Pes – 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Prašič – 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Leto 2022 bo leto črnega vodnega tigra, začne se 1. februarja 2022 in konča 31. januarja 2023. Tiger je na Kitajskem kralj vseh zveri ter simbol moči, poguma in izganjanja zla. Naša življenja se lahko v tem letu bistveno izboljšajo, če le se ne bojimo, da svoje sanje spremenimo v resničnost. V bistvu bo to zelo živahno leto, polno novosti in vedoželjnosti, pišejo na portalu SunSigns.Org.Kaj točno vam prinaša kitajski horoskop za 2022?Ljudje, rojeni v znamenju podgane, lahko v 2022 pričakujete več sprememb. V službi se raje izognite premestitvi na novo delovno mesto ali v nov kraj. Poslovna potovanja bi vam lahko v avgustu prinesla lepe dobičke, kar bi lahko povzročilo nekaj finančnih izgub v septembru in oktobru. Finance lahko izboljšate z omejevanjem stroškov in strogim proračunom.Odnosi z vašim zakoncem bodo v 2022 čudoviti. Samski se lahko veselijo novih odnosov, morda tudi poroke.Zdravje je lahko zaradi poklicnega stresa krhko.Leto 2022 naj bi bilo za vole stresno. Hitro se boste morali odločati o različnih zahtevnih zadevah, na nagrade pa boste morali počakati. Prihajajoče leto ni za radikalne spremembe, saj bi vas lahko doletelo veliko sovražnosti. Nadzirajte svojo jezo in ne vtikajte nosu v zadeve drugih.Karierne možnosti bi lahko povečali z izboljšanjem svojih spretnosti in naprednim usposabljanjem. Pričakujete lahko napredovanje na višji položaj.Kitajski horoskop 2022 napoveduje, da boste samski vstopili v obetavne odnose. Tisti, ki ste že v partnerskih odnosih, lahko pričakujete poroko. Poročeni pari lahko v svojih odnosih doživijo krizo.Zdravje naj bi bilo dobro, a se vseeno izogibajte zahtevnim in impulzivnim aktivnostim, saj boste nagnjeni k nesrečam.Leto črnega vodnega tigra bo leto sprememb. Zato je odlično za načrtovanje naslednjih dvajsetih let. Tigri, ki si želite izboljšati svoje karierne možnosti z zamenjavo službe ali samozaposlitvijo, lahko to storite v prvi polovici leta. Stroški se bodo povečali, na žalost bodo prihranki kopneli.Odnos z vašim zakoncem bo nestanoviten, zato morate nadzorovati svojo jezo ter se izogibati prepirom. Samskim se obeta zveza, a le, če ste se pripravljeni zavezati.Zdravje naj ne bi povzročalo težav. Če želite v 2022 uživati, bodite skromni in diplomatski. Ne vtikajte se v nepotrebne spore zaradi majhnih zadev.Leto 2022 prinaša različni usodi za moške in ženske, rojene v znamenju zajca. Moški se lahko veselite izboljšanja poklicnih možnosti z naprednim študijem ali s spremembo službe. Ženske se lahko soočite s finančnimi izgubami, zato se vam svetuje, da se izogibate tveganju. Poslovneži se morate izogibati špekulativnim podvigom in nepotrebnim stroškom. Naložbe morate temeljito proučiti. Kitajski horoskop za leto 2022 namreč napoveduje, da bo tok denarja nereden in nepravilen.Na splošno boste zajci skupaj s svojimi partnerji preživeli prijetno leto.Ustrezna prehrana in sprostitev bosta potrebna, če boste želeli ohraniti dobro zdravje.Leto 2022 bo za zmaja zelo aktivno in zgodilo naj bi se res veliko dogodkov – srečnih in tudi nesrečnih. Vaša kariera bo zahtevala več pozornosti in natančnosti. Sprva bi lahko naleteli na težave, na koncu pa boste za svoj trudi nagrajeni. Če želite spremeniti službo ali začeti nov poslovni projekt, bi lahko bilo to leto pravo. Bodite jasni glede svojih kariernih ciljev.Z vsemi bi morali vzdrževati prisrčne odnose, težave pa poskusite reševati z diplomacijo in potrpljenjem. Stroški bi lahko presegli prihodke, zato bodite previdni, da ne pride do finančne katastrofe.Tisti, ki ste v predanih odnosih, bi se lahko v 2022 poročili. Tisti, ki ste že poročeni, se pripravite na kar nekaj vzponov in padcev, nenehno se boste prepirali. Neprekinjen dialog bo ohranil zakon. Tragedija v obliki smrti ljubljene osebe lahko razburka družinsko srečo.Vaše zdravje naj bi spremljale pogoste težave. Sprostitev in pravilna prehrana vas bosta vrnili na pravo pot.Usoda bo igrala bistveno vlogo v vašem življenju. Polna naj bi bila čudnih dogodkov in manjših nesreč, ki bi lahko povzročale nepotreben stres. Premagati boste morali svojo ležernost in se aktivno vključiti v nove podvige. Načrtovanje in izvedba vas bosta zaposlila. Ženske, rojene v kači, se boste finančno dobro odrezale, še posebej, če imate svoje podjetje.Moški, rojeni v znamenju kače, boste imeli manj sreče. Osredotočiti se boste morali na svoje delo in biti diplomatski v odnosih s sodelavci. Izogibajte se spopadom in bodite zadovoljni z manj. Življenje bo postalo znosno, če se boste naučili obvladati svojo jezo in če boste poiskali podporo pri drugih.Ženske kače boste imele veliko priložnosti za romantične avanture. Moške kače boste v odnosih zelo nepredvidljive. Zakonsko življenje je lahko nekoliko burno in pogosta komunikacija s partnerjem bo pripomogla k nadaljevanju zavezništva.Zdravje bo ob ustrezni sprostitvi odlično.Konj se bo moral v prihodnjem letu soočiti s turbulencami in nemiri. Kljub konfliktom bo leto prijetno. Prva polovica leta bo sicer polna ovir, a če se osredotočite na svoje cilje in premagate nasprotovanje drugih, boste v drugi polovici leta pokazali rezultate.Kitajski horoskop za 2022 napoveduje, da bo vaša kariera kljub trdemu delu prinesla male dobičke. Z vlaganjem denarja lahko zaslužite. Leto je namreč obetavno za naložbe. Ne prepuščajte se špekulativnim projektom in prihrankom.Samski se lahko pripravite na nova romantična partnerstva, medtem ko bi lahko poročeni naleteli na nekatere ovire, ki lahko pokvarijo harmonijo v zakonskem življenju.Zdravje naj bi bilo – ob manjših težavah – dobro.Napovedi za leto tigra kažejo na bogastvo in priznanje. Kariera bo uspešna s podporo prijateljev in z visokimi nagradami. Na kariernem področju bi lahko našli nove načine za zaslužek, vendar boste morali biti pozorni na pisarniško politiko. Dobri odnosi z ljudmi okoli sebe vam bodo pomagali pri nadaljnji karieri.Samski boste vstopili v ljubezensko razmerje in se morda konec leta tudi poročili. Poročeni pari boste v 2022 eksperimentirali, tako v odnosu, kot tudi v spalnici.Zdravje naj bi bilo odlično.Opice boste morale v 2022 odpraviti svojo ležernost in biti pozorne na reakcije ljudi okoli vas. Za uspeh pri svojih projektih računajte na podporo prijateljev. Ne tvegajte in bodite strpni v vseh okoliščinah.Zaradi velikih stroškov bodo finance trpele, denarni tok pa bo treba urediti s finančnim načrtom. Če se lotevate novih podvigov, natančno preglejte določbe pogodbe.Opice ste zelo čustvene, kar bo v 2022 še dodatno vplivalo na vaše ljubezenske odnose. Poročeni se lahko ločite, še posebej, če niste potrpežljivi in se po nepotrebnem prepirate s partnerjem. Poskusite razviti dobre odnose s svojim zakoncem in si prizadevajte rešiti svoj zakonZdravje naj bi bilo solidno, če se boste naučili obvladati svoja čustvena nihanja.Kitajski horoskop vam napoveduje živahno, spodbudno in izjemno donosno leto. Leto bo ugodno za menjavo službe, za boljše možnosti. Finančna sredstva bodo nihala, saj bo denarni tok v drugi polovici leta nestabilen. Te težave lahko premagate s pravo taktiko in prilagodljivostjo.Samski bodo imeli odlične možnosti za poroko. Poročeni se morate izogibati zunajzakonskim zvezam. V nasprotnem primeru si boste uničili življenje.Napetosti bi lahko povzročile zdravstvene težave, zato je potrebna zadostna sprostitev.Sreča v 2022 ne bo vaša zaveznica. V službi se boste soočili s težkim delovnim okoljem, ne upajte na menjavo službe. Finance ne bodo spodbudne, zato boste morali zmanjšati stroške. Je pa to dobro leto za študente, obeta se vam študij v tujini.Življenje poročenih parov naj bi se izboljšalo, dobro vzdušje v družini pa naj bi prekinilo skrb vzbujajoče zdravstveno stanje enega izmed članov. Izogibajte se konfliktom s svojim zakoncem ali partnerjem ter bodite strogi, da se ne podredite njihovim nerazumnim zahtevam.Zdravje naj bi bilo načeloma odlično, razen občasnih nihanj razpoloženja.Življenje prašiča bi lahko bilo v 2022 razburljivo, zato bodite v svojih besedah in dejanjih odkriti ter se izogibajte pohlepu. Uresničite svoje načrte po ustreznem premisleku in analizi. Če pri sklepanju poslov ne boste previdni, lahko sledijo tudi pravne težave.Pripravite se na nepredvidene finančne izdatke pri svojih poslovnih dejavnostih. Pomagalo bi, če bi se izognili posojanju ali izposojanju denarja. Bodite previdni pri zahrbtnih kolegih.Kitajski horoskop za 2022 pravi, da bi lahko bilo življenje z vašim zakoncem nekoliko zapleteno. Samski morda ne boste uspešni pri ljubezenskih odnosih.Zdravje naj bi bilo polno manjših bolezni in neprijetnosti. Kljub temu lahko z močno voljo, vztrajnostjo in trdim delom leto 2022 spremenite v uspešno leto.