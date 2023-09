Kitajski horoskop velja za najbolj natančnega: ti štirje znaki bodo v življenju zagotovo obogateli

Kitajski horoskop je starodavni sistem astrologije, ki izvira iz tradicionalne kitajske kulture. Temelji na 12-letnem ciklu, kjer vsako leto predstavlja določeno žival (podgana, bivol, tiger, zajec, zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes in prašič). Te živali niso izbrane naključno, ampak izvirajo iz kitajske mitologije, kjer imajo vsaka svojo zgodbo in pomen.

Posebnost kitajskega horoskopa je, da ne temelji na zvezdah, kot je to značilno za zahodno astrologijo, ampak na letnih ciklih, povezanih z luninim koledarjem. Vsako leto prinaša svoje značilnosti, ki vplivajo na nas, pa tudi na svetovne dogodke.

Leto 2023 je po kitajskem horoskopu leto vodnega zajca, leto 2024 pa bo v kitajskem horoskopu leto zmaja, kar pomeni, da bo leto polno energije, dinamike in transformacij. Zmaj je simbol moči in sreče, zato se pričakuje, da bo to leto prineslo velike spremembe, rast in napredek na različnih področjih življenja.

Kitajski horoskop torej ne daje le vpogleda v osebnostne lastnosti posameznika, ampak tudi v njegovo usodo, potencialno srečo in bogastvo. Vsako znamenje ima svoje značilnosti, ki lahko vplivajo na njegovo finančno uspešnost in tem štirim znamenjem obilje ne uide.

Zmaj (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ti ljudje so inovativni, močni in karizmatični ter so najprimernejši za vodilne pozicije v svetu. So odlični izvršni direktorji, ustanovitelji startupov, politiki in celo vojaški poveljniki. Šarm je njihova močna lastnost in iz ljudi zlahka potegnejo največ. Mnogi jih imajo za arogantne.

Imajo tudi zelo ognjevito in agresivno stran. So zelo borbeni in stremijo k odličnosti v vsem, česar se lotijo, zato jih ne gre podcenjevati.

Nekateri najbolj znani ljudje, rojeni v zmaju, so soustanovitelj Microsofta Paul Allen, soustanovitelj Intela Gordon Moore in soustanovitelj Gapa Donald Fisher, pa tudi hongkonški poslovni magnat Li Ka-Shing, soustanovitelj Ali Babe Jack Ma in nepremičninski tajkun Lee Shau-kee.

Podgana (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Pripadniki tega znamenja slovijo po svojem šarmu in neverjetni duhovitosti, ki sledita razumevanju človeške narave. To jim koristi, da vplivajo na druge in dosežejo, kar si zadajo.

Po naravi so ekstrovertirani in priljubljeni na družabnih srečanjih, nikoli jih ne boste videli sedeti ob strani in molčati. So kreativni in domiselni, a pogosto nimajo poguma, da bi izrazili svoje ideje, zato ne dobijo priznanja in zaslug. Vendar jim njihov perfekcionizem pomaga doseči uspeh v življenju in poslu. Drugi razlog, zakaj podgane obogatijo, je njihova varčnost. Čeprav se drugim zdijo skopuški, so preudarni in znajo ravnati z denarjem, še posebej ko gre za njihove bližnje. Podgane so močne na področju matematike, glasbe, načrtovanja in upravljanja.

V znamenju podgane so rojeni tudi princ Harry, njegov oče kralj Karel III., igralca Scarlett Johansson in Ben Affleck ter pevka Katy Perry.

Vol (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Voli so zvesti posamezniki, ki si pot do uspeha utirajo s trdim delom in poštenostjo. Zahtevne naloge jih ne strašijo, zato se jih brez težav lotijo. Vedno so potrpežljivi in ​​pripravljeni, da dokončajo naloge, namesto da obupajo ob prvi oviri. Uspeh dosegajo z veliko volje in truda. Preden sprejmejo pomembno odločitev, izdelajo celotni načrt s podrobnimi koraki, ki jih pripelje do uspeha.

Za razliko od zmajev voli ne manipulirajo z besedami in ne dominirajo. Včasih bodo svoje ideje raje obdržali zase, kot da bi jih delili z drugimi. Z dolgotrajnimi prizadevanji lahko postanejo uspešni zdravniki, odvetniki, pisatelji, menedžerji in socialni delavci.

Nekateri najbolj znani ljudje, rojeni v tem znamenju, so nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, plavalec Michael Phelps ter igralca George Clooney in Gal Gadot.

Koza (1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Koza je najbolj ustvarjalno znamenje kitajskega horoskopa in je nadarjena z umetniško, očarljivo in sladko osebnostjo. Čeprav ni ambiciozna, bo šla s svojim talentom do konca. Kozam niso namenjene korporativne vloge, saj so sanjači, ki uživajo velik uspeh kot umetniki, igralci in notranji oblikovalci.

Med slavnimi svetovnimi osebnostmi, ki so rojene v tem uspešnem znamenju, so pisateljica Jane Austen, pevec Mick Jagger, igralca Julia Roberts in Robert De Niro ter glasbenik Ed Sheeran.