Kitajski horoskop: najsrečnejši in najnesrečnejši znak v tigrovem letu

1. februarja smo po kitajskem koledarju vstopili v novo leto, leto tigra. Glede na kitajski horoskop bo to leto enemu od astroloških znakov posebej naklonjeno in drugemu žal nenaklonjeno. Kateremu se obeta sreča in kateremu ne, je pojasnil astrolog in videc Nicolas Aujuli, takole njegovo napoved povzema sensa.hr.