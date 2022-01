Kitajski finančni horoskop za februar: te tri znake čaka nepričakovan dobiček

Po kitajskem horoskopu imeli februarja dobiček naslednji trije astrološki znaki. Ti lahko pričakujejo znaten priliv denarja, kar bi jim lahko pomagalo rešiti marsikatero težavo. Ste med njimi?

Koza – 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Ljudje, rojeni v tem znaku, bodo imeli srečo pri vsakem podvigu. Projekti, s katerimi so morali čakati, zdaj dobivajo zeleno luč in se bodo začeli izvajati. In to pomeni nov vir dohodka. Možen je nepričakovan dobiček z dedovanjem po daljnih sorodnikih. Ne bo veliko bogastvo, bo pa dovolj, da nekateri predstavniki tega znaka odprejo lastno podjetje. Nekateri naj bi napredovali v službi, vse skupaj pa bo spremljala povišica.

Prašič – 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Intelektualne Prašiče februarja čaka peščica majhnih, a zelo bistvenih sprememb, ki jim bodo pomagale ne le pri premagovanju finančnih težav, ampak se bodo tudi končno postavili na noge in si prislužili omembe vreden kapital. Pričakujejo lahko nove, boljše položaje, sklenitev uspešnih pogodb, nekateri bodo imeli srečo na loteriji. A denar bi bilo pametno varčevati, saj bi se lahko pojavila dobra priložnost, za uresničitev katere bodo potrebovali denar.

Zajec – 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Februarja bodo Zajci želi plodove svojega dela. To pomeni, da jih čaka znaten priliv denarja. Astrologi pravijo, da bodo Zajci februarja začeli z novo fazo življenja, ki jim bo prinesla blaginjo in seveda stabilne finance. Tako bo do konca leta. Možni so novi viri dohodka in nepričakovani zaslužki.