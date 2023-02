Kitajski astrologi trdijo: ti znaki bodo imeli marca žepe polne denarja, sreča bo z njimi na vsakem koraku

Kitajski astrologi pravijo, da bo marec za večino astroloških znamenj precej stabilen in brez preobratov. Idealen bo za kovanje načrtov za prihodnost, pri financah pa bo za nekatere še posebej ugoden. Po kitajskem horoskopu bo tri znamenja na tem področju spremljala neverjetna sreča.

Tiger (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Za tigre je bilo zadnje obdobje precej težko. Več mesecev so se kopičili nerešeni problemi, ki so rušili njihovo finančno stabilnost. Od 12. marca pa jim bodo zvezde naklonjene in sreča jih bo spremljala v vsakem poslu. V enem mesecu lahko tigri napredujejo, dobijo odlično ponudbo za delo ali celo novi vir dohodka.

Konj (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Ljudje, rojeni v znamenju konja, so rojeni deloholiki, zato ne preseneča, da se bo njihovo trdo delo končno obrestovalo. Marca jih čaka novi preobrat v karieri in poslu, ki bo poskrbel za velik pritok denarja in napredek. Zvezde jim bodo naklonjene vse do sredine maja, zato astrologi svetujejo, da ta čas čim bolje izkoristijo.

Prašič (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Astrologi so prepričani, da če imate v družini nekoga, ki je rojen v tem znamenju, se vam nikoli ne bo treba bati revščine. Čeprav se prašiči včasih srečujejo s težavami, jim prej ali slej vedno sledi sreča. Od 12. marca lahko pričakujejo le najboljše, njihov finančni položaj pa se bo občutno izboljšal. Izključeni niso novi viri zaslužka, podpisi večjih pogodb in ponudbe za delo.