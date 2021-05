Kincugi – popolnost nepopolnosti

Japonci zlomljene predmete zlepijo z zlatim lepilom in jih še bolj cenijo, kot so jih, ko so bili celi.

Na Japonskem že stoletja poznajo tradicijo popravljanja razbitih, polomljenih in okrušenih kosov keramike z zlatim lepilom, znano pod imenom kincugi. Razbite sklede, skodelice in krožnike tako obnovijo in spremenijo v nekaj lepega in edinstvenega. Zanimivo pa je, da se ta japonska filozofija ne nanaša samo na polomljene predmete, ampak si lahko z njo pomagamo tudi pri obnavljanju telesa in duha.Ko nam vaza spolzi iz rok na tla, na Zahodu ne pomišljamo – poberemo koščke in jih vržemo v smeti. Za Japonce pa je keramična posoda lepša in bolj avtentična, če je polomljena in zlepljena. Ničesar namreč ne zavržejo lahkomiselno, ampak najprej pomislijo, ali lahko zadevo popravijo.Enako je veljalo na Japonskem že v preteklosti. Kincugi, ki v dobesednem prevodu pomeni zlato križišče, je umetnost popravljanja zlomljenih predmetov, da bi ustvarili umetniške kose. Pri tem se poklonijo tako zlomljenemu kot popravljenemu delu, zlato lepilo pa odlično poudari nepopolnosti, ki naredijo predmet unikaten.Od njih se lahko naučimo ceniti nepopolnost. Življenje ni nikoli popolno – in prav je tako. Pravzaprav bi morali sprejeti nepopolnost in najti lepoto v njej. To idejo Japonci imenujejo vabi-sabi in lahko jo uvedete v svojo rutino z odpuščanjem, tako da se nehate primerjati z drugimi, sprejmete preprostost in skromnost ter ne kupujete stvari, ki jih ne potrebujete.Ne trudite se skrivati svojih napak in neuspehov, kar počnemo, ker ne želimo, da bi bili videti nesposobni. Kincugi nas uči ceniti spodrsljaje kot znake našega edinstvenega potovanja, razvijanja in popravljanja talentov. Zato ne skrivajte svojih ran, ampak cenite, da so vas naučile pomembnih lekcij.Japonci vidijo ovire kot priložnosti. Vsi se soočamo s stresom, ko se življenje obrne v smer, ki je nismo pričakovali. Toda ne glede na to, od česa okrevate, vam lahko kincugi odpre drugačen pogled na situacijo – po tej izkušnji namreč ne boste zlomljeni, ampak še močnejši.Uravnovesite svojo prehrano – bistvo filozofije je namreč v popravljanju porušenega ravnovesja. Poskrbite zase in upoštevajte, kaj potrebuje vaše telo – zelenjavo, izdelke z manj maščobe, fermentirano hrano, zeleni čaj … Japonska kuhinja je izjemno hranilna in uravnotežena, zato so zdravi in dolgoživi.Zadnje priporočilo pa pravi, da se osredotočite na svoj notranji krog. Juimaru je še eno njihovo vodilo, ki pomeni krog ljudi. Spomni nas na pomembnost povezanosti z ljudmi okoli nas ter nas spodbuja k preživljanju več časa z bližnjimi in prijatelji, ki nas lahko »popravijo« ter spodbudijo, da smo najboljša različica sebe.