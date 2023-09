Ker pri hipnozi delamo neposredno s podzavestjo, je zelo učinkovita

Hipnoza je uveljavljena terapevtska metoda, s katero lahko hitro in učinkovito dosegamo spremembe in izboljšanje številnih težav (npr. psihosomatske težave, nespečnost, kronična utrujenost, migrene, tesnoba, pomanjkanje samozavesti, zardevanje, trema pred javnim nastopanjem ...).

Njena največja vrednost je v tem, da z njo neposredno »nagovarjamo« podzavest, kjer so vse naše izkušnje, prepričanja, vrednote in vzorci (za težave). Ker s pozitivnimi sugestijami spreminjamo vzorce, lahko prav zaradi tega hitro pričakujemo spremembe. Stanje hipnoze je sicer naravno, ker ga vsak izmed nas doživi vsaj dvakrat na dan: tik preden se zbudimo in zaspimo. To je stanje globoke sproščenosti, v kateri lahko zaznavamo lahkotnost telesa in popolno osredotočenost misli.

V tem stanju je naša podzavest veliko bolj pripravljena sprejeti pozitivne sugestije, s tem pa ustvari nove vzorce, ki nam pomagajo pri zdravljenju in spremembah. Ker delamo neposredno s podzavestjo, je hipnoza zelo učinkovita (93-odstotni uspeh) in hitra (povprečno je potrebnih šest obiskov). Pri skoraj vseh težavah novi ukazi v podzavesti ostajajo za vedno, določenim posameznikom svetujejo osvežitveno' srečanje na pol ali eno leto. Ne držijo pa filmski miti, da lahko s hipnozo ljudi pripravimo do nenadzorovanega vedenja, tudi recimo do nasilnih dejanj. Hipnoterapevt nima moči nad posameznikom in pravice vplivati zunaj želja, ki jih ta postavi in določi.

Pri hipnoterapiji sta namreč vedno dva varnostna mehanizma: stranka s svojimi željami in cilji (hipnoterapevt lahko spreminja samo to, kar si posameznik želi) ter hipnoterapevt s svojo profesionalnostjo in etiko (če bi si posameznik želel oropati banko, etika hipnoterapevta zavezuje, da s takšnim posameznikom prekine sodelovanje).