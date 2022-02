Keltski bogovi in boginje

Keltski svet in njihova poganska mitologija še danes navdušujeta ezoterike po vsem svetu. Imeli so namreč mnogo legend in verjeli v razburljive, tragične in včasih krvave mite. Aeronwen je vojna boginja, njeno ime pomeni pokol. Hkrati je boginja usode, saj odloča, kdo bo zmagal in zgubil v bitki. Povezana je z bojišči, črno barvo in številko 3.

Arianrhod je Lunina boginja, njeno ime pomeni srebrno kolo in skrbi za ženske. Blodeuwedd je boginja, ki prevzema obliko sove. Je žena Lleuja Llawa Gyffesa. Po legendah naj bi varala in izdala moža, imela ljubimce in načrtovala njegovo smrt. Primerjajo jo z Delailo, ki je izdala Samsona. Ščiti ženske, prisiljene v poroko. Ženskam pomaga izbrati ljubimca ali ostati samske.

Branwen je znana po svoji lepoti. Poročila naj bi se v nasilen zakon, iz katerega so jo rešili njeni bratje. Bitka se je končala s popolnim uničenjem, ki so ga preživele samo nosečnice. Umrla je strtega srca zaradi gorja, ki ga je povzročila, še danes pa je zaščitnica trpinčenih žensk, prave ljubezni in srečnega zakona.

Cerridwen je skrbnica kotla znanja, čarovnica, zeliščarica, povezana s transformacijo. Spozna se na magijo in je zelo modra, povezana je z belo barvo in sveto živaljo prašičem. Rhiannon je boginja moči in konjev. Pred poroko z junakom Pwyllom je bila princesa. Rodila je sina, ki so ga ukradli kot dojenčka. Trpela je, dokler se ni vrnil odrasel. Njena moč navdihuje ženske. Ptice so njene prijateljice. Velja za boginjo prave ljubezni, materinstva, jasnovidk, moči, obilja, srečnega zakona.

Arawn naj bi bil kralj keltskega podzemlja. Zamenjal naj bi telo s Pwyllom zaradi njegovih zločinov in se spoprijateljil z njim. Povezan je z zimskim solsticijem. Bran pomeni krokar. Najprej naj bi bil velikan, junak, britanski kralj. V krvavi bitki je bil ubit in naročil bratom, naj mu odrežejo glavo in jo vrnejo Britaniji. Ta naj bi govorila z njimi, dokler naj je ne bi položila v grič ob londonskem Towru, kjer so tudi njegovi krokarji. Če bi ti kdaj zapustili Tower, bi Anglija propadla.

Mabon je bog jesenskega enakonočja. Imenujejo ga tudi fant ali mladi mož, sin svetega otroka Modrona. Mabona so ugrabili očetu, ko je bil star tri dni, a so ga rešili možje kralja Arturja. Velja za eno najmlajših in hkrati najstarejših duš, ta paradoks in ravnovesje pa uteleša tudi enakonočje, ko sta dan in noč enako dolga. Bil je lovec z magičnim konjem in velja za boga gozdov in divjih živali.

Boginja Blodeuwedd prevzema obliko sove, ženskam pomaga izbrati ljubimca. FOTO: Kharchenko_irina7/Getty Images

Manawydan je eden od bratov, ki so sprejeli Branovo glavo. Bil naj bi bog morja in eden od vitezov kralja Arturja.