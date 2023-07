Kdo je angel varuh vašega astrološkega znaka in kako vam lahko pomaga manifestirati čudeže?

Z vsakim astrološkim znakom je povezan nadangel, ki ga lahko imate za svojega osebnega angela varuha. Ugotovite, kateri je vaš.

Oven – Ariel, poskrbi, da se stvari zgodijo

Oven ljubi in diha pomlad. In eden od razlogov za to je, da je njegov nadangel Ariel. Ariel obožuje preživljati čas na prostem, kot tudi oven.

Če potrebujete pomoč angela, se obrnite na Ariela, da vam pomaga izraziti svoje želje, še posebej, ko gre za odnose. Obrnite se nanj tudi, ko potrebujete pomoč pri dušenju svojega ega.

Ariel poskrbi, da se stvari zgodijo, je pobudnik projektov in odnosov.

Bik – Kamuel, angel izgubljenih predmetov

Bik vedno dobro vidi širšo sliko, a ko gre za malenkosti v življenju, se lahko malce izgubi. Je namreč zaposlen, da bi razmišljal o tem, kje so njegovi ključi ali mobilni telefon. Ne gre za to, da je neodgovoren, temveč za to, da mu te stvari preprosto niso pomembne.

In zato je njegov angel varuh Kamuel, da mu pomaga pri tistih malenkostih v življenju, ki njemu ne gredo od rok. Z veseljem vam pomaga najti novo kariero, novega življenjskega sopotnika ali celo starega prijatelja.

Dvojčka – Zadkiel, božansko je odpuščati

Dvojčka zaznamuje dvojna narava, Jekyll in Hyde, to je tisto, po čemer je znan. Zato mora pogosto prositi za odpuščanje.

Nadangel Zadkiel bedi nad vami, ko potrebujete dar odpuščanja. Podobno, če morate odpustiti. Dvojčki so hitro nekoliko lahkomiselni in Zadkiel jih pomaga uravnovesiti.

Rak – Gabriel, »medvedek« med angeli

Verjeli ali ne, obstaja nadangel za za starše. In rak je astrološko znamenje, ki dominira prav v starševstvu. Zato ne preseneča, da ima ob sebi Gabriela.

Če poskušate zanositi ali imate v življenju težave s starševstvom, prosite Gabriela za pomoč, ne glede na svoje astrološko znamenje.

Pomaga vam tudi, da v svoj dom prinesete več harmonije in ljubezni, še posebej na področju starševstva. Če se počutite sami ali zapostavljeni, je Gabriel »medvedek« med angeli, ki vas bo pomiril.

Lev – Raziel, nadangel za kralje drame

Vsi vemo, da je lev rad v središču pozornosti. In tudi kralji drame si ob sebi zaslužijo nadangela. Raziel je veliki nadangel, ki vnaša ravnovesje v življenje vsakega leva. Nič ni narobe, če si želite žarometov, samo ne bodite neprevidni.

Z Razielom na svoji strani boste našli ravnovesje. Z drugimi besedami, Raziel vam omogoča, da imate svojo dramo brez ega, pomaga vam tudi pri fobijah in odnosih.

Devica – Metatron, razprši negativno energijo

Če obstaja ena stvar, ki jo devica sovraži, je to drama. Negativna energija resno vpliva nanjo. Če se vam torej dogaja veliko kaotičnih stvari, prosite za pomoč nadangela Metatrona, ki je zavetnik device, čarovnika drame in negativne energije.

Včasih ustvarjamo to negativno energijo v sebi. Metatron vam lahko zbistriti glavo in očisti negativno energijo. Lahko ga celo vprašate za vodstvo v težki situaciji ali za dvig samozavesti, ko imate enega tistih samokritičnih dni.

Tehtnica – Jofiel, angel feng šuja

Tehtnica ne prenese nereda in zanjo je pomembno, da najde harmonijo v okolju in okoli njega. Pri tem ji pomaga nadangel Jofiel, ki je odgovoren za fizični in čustveni feng šuj.

Jofiel vam pomaga pogledati mimo tega nereda in videti lepoto, ki se skriva pod njim. Na pomoč ga lahko pokličete tudi, ko vas muči pomanjkanje samozavesti.

Škorpijon – Jeremiel, odpravlja paranojo

Škorpijon je znan po preganjavici in obsedenosti. Nobeno astrološko znamenje ni tako paranoično, kot je škorpijon. Čuti vse okoli sebe in običajno misli, da je vsak negativen občutek, ki ga doživi, ​​povezan z njim. Včasih je. A največkrat temu ni tako.

In zato je tukaj Jeremiel, da pomaga videti obe plati vsakega kovanca, ko gre za skrivnost življenja. Imate težave s sovraštvom? Jeremiel vam lahko pomaga tudi tukaj. Ali pa pri iskanju odgovorov, ko preživljate krizo.

Strelec – Raguel, rešuje spore

Strelec ne mara konfliktov in drame. Je zelo prilagodljiv ter ima rad mir in harmonijo. In eden od razlogov za to je, da strelca varuje nadangel Raguel, ki rešuje spore. Ne glede na vrsto konflikta, naj bo pravni ali čustveni, ga Raguel razreši enkrat za vselej.

Raguel vam bo prav tako pomagal, da se ponovno združite z nekom iz svoje preteklosti, opustite boleče težave in najdete nove in bolj zdrave odnose. Najbolje, da ga pokličete, ko se z nekom prepirate in ko ste zaradi tega jezni.

Kozorog – Azrael, angel »z one strani«

Vsi angeli in nadangeli živijo na drugi strani, vendar je samo en nadangel, ki resnično pomaga pri tem procesu. To je Azrael in pomaga vam, da se osvobodite teh strahov. Kozorog je znamenje, ki duhovno ali čustveno ne razmišlja vedno o širši sliki, ker je preveč zaposlen z razmišljanjem o financah.

In s tem ni nič narobe. Da bi dosegel ravnotežje, Azrael pazi na kozoroga in ga opominja, da res obstaja večja slika.

Če potrebujete pomoč pri spopadanju z izgubo ali žalostjo, je on nadangel, ki ga morate poklicati.

Vodnar – Uriel, angel modrosti in odločanja

Vodnar lahko hitro postane preveč obseden z eno vrsto razmišljanja. Zato mu je bil dodeljen nadangel Uriel, ki mu pomaga prebuditi notranjo genialnost, po kateri je vodnar znan, in vsakič znova sprejemati najboljše in najbolj racionalne odločitve.

Uriel je še posebej spreten, ko gre za sprejemanje odločitev v ljubezni. Prav tako velja za angela modrosti, zato ga pokličite, da vam pomaga pri težki odločitvi ali da odpre vaša najgloblja čustva.

Ribi – Sandalfon, angel glasbe

Sandalfon varuje ribi, ustvarjalno in umetniško znamenje horoskopa. Zakaj je toliko rib glasbeno nadarjenih? Ker imajo ob sebi angela glasbe.

Glasba je že dolgo znana kot zdravilka, Sandalfon pa je nadangel, ki vam lahko pomaga najti zdravljenje in mir. Ko se vam v glavi vrti pesem, bodite pozorni na besedilo. Kaj vam želi Sandalfon povedati?

Kako lahko iščete vodstvo pri angelih?

Poiščite znake in skrivna znamenja. To je prvi del povezovanja z angeli in nadangeli, ki so pomemben del vašega procesa iskanja razsvetljenega življenja. Bodite pozorni na male pikapolonice, peresa, srečna naključja, nenavadno pozitivnost in nepričakovano odličnost.

Nato jih pokličite. To je vse, kar morate storiti. Hitro in preprosto lahko prosite za pomoč na poti, pred spanjem ali celo na začetku meditacije. Ni napačnega načina, kako poiskati angelsko pomoč.