Kdaj je čas za energijsko čiščenje prostora

Prostori so kot spužve, ki vsrkajo in ohranijo negativno energijo v stenah, predmetih, preprogah itd. Še posebno zastaja v kotih in odmaknjenih kotičkih. Pomislite, kolikokrat ste vstopili v prostor in se začeli neprijetno počutiti.

Vsak prostor ima energijo – četudi je ne vidite, jo lahko začutite. Nekje se dobro počutite, drugje se vam zdi nevzdržno in čutite napetost, ki bi jo lahko rezali z nožem.

Negativna energija povzroča težave v domu tako, da nas ovira s preteklimi čustvi, vzorci, ki so odslužili svojemu namenu in nas zadržujejo na mestu. Zato je nujno očistiti prostor pred selitvijo in ob življenjskih prelomnicah ter negativnih dogodkih, tudi ko ste potrti ali se vam zdi, da ste obstali na mestu.

Če je bilo torej v nekem prostoru veliko žalosti ali strahu, bolezni ali prepirov, ga nemudoma očistite. Ne nosite s sabo bremen svoje ali tuje preteklosti in se odprite novemu.

Vsekakor je čas za čiščenje po prepiranju, ko se preselite v novo stanovanje, ko se nekdo odseli od vas, po ločitvi ali razhodu, po smrti ali bolezni, ko kupite starino ali nekaj iz druge roke, ko si želite svežo energijo za nove začetke ali projekte, ko imate slab občutek, ko vstopite v prostor, ko se vam zdi, da ste na življenjski prelomnici.

Najprej se znebite stare šare. FOTO: Michael Blann/Getty Images

Osnova vsakega energijskega čiščenja prostora je konkretno, fizično čiščenje stare šare, navlake in ropotije, ki je ne potrebujete več. Predmeti in lastnina namreč nosijo svoj energijski odtis, in če zadržujete v domu polomljene, neuporabne, izrabljene ali predmete drugih ljudi, vse to posredno prenašate v svoje življenje in prihodnost. Še posebno škodljive so omare, polne oblačil pokojnih sorodnikov, ki vam jih ni uspelo odnesti na dobrodelne organizacije, navlaka, ki jo je pri vas pustil bivši mož, vse polomljeno, česar leta niste uporabljali.

Že ko se boste znebili ropotije, boste imeli občutek, da je zavel nov veter in je odpadla teža preteklosti. Zakaj morate torej najprej pospraviti šaro? Ker s tem sporočate, da ste se pripravljeni odreči vsemu staremu, kar vam v življenju ne služi več, in se odpreti novemu. Ko izvajate čiščenje, zaupajte svoji intuiciji. Najhitreje lahko izvedete čiščenje s svetlobo. Postavite si namero, da boste prostor ali stanovanje energijsko očistili. Predstavljajte si bleščečo srebrno svetlobo, ki se spušča z neba kot snop in zajame vso pisarno, sobo, hišo … Iz prostora se širi na ves blok, ulico, mesto, državo, svet … Tako svetlobno kopel lahko izvedete večkrat, kadar koli čutite, da je v bivališču postana energija, ki se nikamor ne premakne.