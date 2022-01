Katera karta vas predstavlja

Oven je povezan s cesarjem. Element, ki ju povezuje, je ogenj, oba izražata vodenje in sposobnost, da sami ustvarjamo svojo usodo. Izražata moč, začenjanje novih projektov, motiviranje drugih. Pazite le, da uporabite moč za dobro.

Bik je povezan s papežem. Ne gre dobesedno za religiozno osebo, ampak za svetovanje in bdenje nad drugimi. Opozarja, da moramo vedno preveriti, ali so naša prepričanja in potrebe usklajeni.

Živahni dvojčki so povezani z ljubimcema. V resnici ne gre samo za ljubezensko vez, ampak tudi prijateljstvo in tovarištvo. Uči nas, da odnose hitro ustvarimo, a težko gradimo in obdržimo. Komunikacija je ključna za uspeh.

Znamenja zodiaka in karte predstavljajo podobno energijo. FOTO: Peach_istock/Getty Images

Rak se ujema z energijo kočije. Čeprav je za raka pomemben dom, je v njem prav tako potreba po svobodi, ki jo predstavlja kočija – možnost širjenja na nova področja, hkrati pa zavedanje, da smo varni na vsakem potovanju.

Lev je povezan s karto moči. A ne gre le za fizično moč, ampak tudi psihično, mentalno in čustveno. Lev je aktiven in želi doseči cilje. Naučiti pa se mora zaupati intuiciji in biti čim bolj notranje trden.

Devica in puščavnik sta iz istega testa. Oba sta modra, ne samo pri odgovarjanju na vprašanja, ampak zavedanju, kdaj moramo kaj spustiti. Inteligenca, analitično sklepanje in introspekcija so njune dragocene izkušnje. Prav tako zavedanje, da občasno potrebujemo svobodo.

Tehtnica in pravica imata skupen boj za pravico za vse. Tehtnica je naravni diplomat, ki ves čas umirja situacijo, pravica pa nas opominja, da moramo pred zunanjimi borbami najprej najti notranje ravnovesje.

Škorpijon je povezan s karto smrti, ki predstavlja spremembe oz. da mora nekaj umreti, da se lahko nekaj boljšega začne. Škorpijon je znamenje, ki to razume in sprejema, saj zna dostopati do najglobljih misli in čustvenega razumevanja.

Strelec in zmernost se prepletata v tem, da hoče strelec vedno več in je znamenje širitve. Karta kaže, da se lahko vedno naučimo še več, a se moramo nekje ustaviti. Uči nas potrpljenja, ki ga strelec nima.

Kozorog je povezan s hudičem, ki opozarja na to, da bi morali slediti srčnim željam. Kozorog pogosto pozabi na svoje osebne želje in se zaganja v delo. Lahko bi se tudi več zabaval.

Ujemata se tudi vodnar in zvezda, ne le po zračnem elementu, ampak po tem, da vodnar gleda naprej, v nebo. Zvezda je svetilnik, ki mu lahko zaupamo, ko se lotevamo svojih ciljev.

Par sta tudi ribe in luna, ki predstavlja noč, spanje in nezavedno. Ribe so intuitivno žensko znamenje, ki se ujema s to energijo. Lahko se zanašate na domišljijo in dosegli boste, kar želite.