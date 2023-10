Katera je vaša tarot karta za oktober in koga čakajo kataklizmični preobrati?

Jesen je čas sprememb kozmične energije, ki vpliva na naša življenja. Po nasvetu astrologov tarota bi morali biti oktobra odprti za nove izkušnje in spremembe, ki s seboj prinašajo skrite priložnosti. To bo čas preobrazbe, zato se posvetimo skrbi zase, saj če nam ni dobro, ne bo dobro niti našim najbližjim.

Oven

Tarot karta: čarovnik

Oktober prinaša priložnosti za duhovno rast. Ta mesec boste pod zaščito čarovnika, ki predlaga, da poiščete modrost in vodstvo skozi tradicijo in introspekcijo. Poiščite mentorje ali se vključite v duhovne prakse, da negujete svoj notranji jaz.

Bik

Tarot karta: zvezda

Občutek upanja in navdiha bo napolnil vaše srce. Karta zvezde obljublja ozdravitev in obnovo. Sprejmite svoje sanje in želje, nato pa opazujte, kako se manifestirajo na najbolj nepričakovane načine.

Dvojčka

Tarot karta: obešenec

V oktobru se vam bo morda zdelo, da je čas za premor in razmislek. Karta obešenca vam svetuje, da zapustite stari in sprejmete novi pogled na svet. Verjemite, ta začasna tišina vas bo pripeljala do spoznanja in večjega razumevanja ljudi okoli vas.

Rak

Tarot karta: cesarica

Cesarica krasi vaš oktober ter prinaša plodnost in obilje v vseh vidikih življenja. Ustvarjalnost teče in vaša nežna narava sije. Sprejmite ljubečo energijo te karte in jo delite z drugimi.

Lev

Tarot karta: trdnjava

Oktobra bodite pripravljeni na nepričakovane spremembe. Trdnjava pomeni kataklizmične in nepričakovane spremembe. Sprejmite te spremembe kot priložnosti za rast in ne pozabite, da iz pepela pogosto nastane nekaj močnejšega in odpornejšega.

Devica

Tarot karta: kolo sreče

Oktobra pričakujte velik preobrat. Karta kolo sreče obljublja pozitivne spremembe in nove priložnosti. Sprejmite življenjske cikle in ostanite odprti za nepričakovane preobrate usode.

Tehtnica

Tarot karta: zaljubljenca

Oktobra bosta v središču ljubezen in odnosi. Karta zaljubljencev kaže na globoke odnose in pomembne življenjske odločitve. Ne glede na to, ali gre za ljubezenske ali poslovne odločitve, izbirajte s srcem in sledite svoji intuiciji.

Škorpijon

Tarot karta: hudič

Škorpijone letos oktobra čakajo številne preizkušnje in izzivi. Karta hudiča opozarja na pretirano navezanost in nezdrave navade. Čas je, da se soočite s svojimi strahovi in ​​se osvobodite vseh destruktivnih vedenjskih vzorcev.

Strelec

Tarot karta: kočija

Strelci boste v prihajajočem mesecu osredotočeni in odločeni, da greste naprej. Uporabite to energijo za premagovanje ovir in doseganje svojih ciljev. Zmaga je na dosegu roke, zato le pogumno naprej.

Kozorog

Tarot karta: puščavnik

Naslednji mesec boste kozorogi nagnjeni k samoti in introspekciji. Karta puščavnika vam svetuje, da se začasno umaknete od zunanjega sveta. Ta čas izkoristite za globoko samospoznavanje in krepitev notranje moči.

Vodnar

Tarot karta: moč

Moč bo oktobra vaš zaveznik. Ta karta vas bo spodbudila, da v sebi najdete pogum in odpornost. Soočite se z izzivi z milino in verjemite v svojo notranjo moč, da premagate vse ovire.

Ribi

Tarot karta: luna

Skrivnostna energija lune vas bo vodila čez mesec. Sprejmite svojo intuicijo in raziščite skrite predele svoje duše. Bodite pozorni na sanje in notranje šepetanje, saj vam bodo dali dragocena spoznanja, piše Astrotalk.