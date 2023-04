Katera je vaša najljubša barva pove veliko

Katera je vaša najljubša barva? Črna, rdeča, rjava in siva so povezane s prvo čakro, ki nas povezuje s svetom okoli nas in s katero so povezani naši strahovi. Še posebno naj bi bile te barve všeč zemeljskim znamenjem zodiaka. Če vas pritegnejo, to pomeni, da skrivate svojo ranljivost in bolečino za masko močnega bojevnika.

Oranžna je povezana s spolno čakro, ki skrbi za odnose, ustvarjalnost, finance in spolnost. Vodnim znamenjem naj bi bila najbolj všeč. Če je vaša najljubša barva, ste ustvarjalni in imate zdravo in aktivno spolno življenje. Obožujete pustolovščine, radi pridobivate nove informacije in ste razmeroma prizemljeni.

Če je vaša najljubša ...

Rumena je povezana s tretjo čakro, dihanjem in osebno močjo, središče energije, ki napaja celotno telo. Najbolj naj bi bila všeč ognjenim znamenjem. Njeni ljubitelji naj bi bili sposobni vodje in poslovneži, ki so usmerjeni k akciji in vplivnosti.

Zelena je veljala za barvo genijev, povezana je s srčno čakro in je najbolj všeč zračnim znamenjem. Obožujejo jo tisti z močnimi čustvenimi vezmi, ki so tudi odlični poslušalci in zdravilci.

Modra je barva grlene čakre, ki predstavlja moč in izbiro. Ljudje, ki jo imajo radi, so odlični v komunikaciji, tako poslušanju, govorjenju kot pisanju, zelo sočutni in ekstravertirani.

Vijolična, barva tretjega očesa, skrbi za intuicijo, modrost in prepoznavanje resnice. Če jo obožujete, ste intuitivni, usmerjeni v duhovnost in raziskujete sanje in podzavest.

Roza naj bi bila povezana s kronsko čakro. Prek nje naj bi se povezovali z vesoljem in je barva ljubezni. Če je to vaša barva, ste močno povezani z božanskim. Radi skrbite za druge, veseli ste in pozitivni.