Karneol za spolno čakro

Karneol je kristal, povezan s spolno čakro, zato nam lahko pomaga pri težavah, povezanih s spolnostjo in spodnjim delom trebuha, spodbuja psihično in fizično obnavljanje telesa, razplamteva strast in čustva. Najdemo ga v oranžni, rožnati, rdeči in rjavi barvi, njegove ključne lastnosti pa so, da spodbuja vitalnost, ustvarjalnost, regeneracijo telesa in uravnava blokade, povezane s spolnostjo. Pomaga nam lahko tudi s tem, da odpravlja izčrpanost, depresijo in tesnobo, spodbuja metabolizem in plodnost. S svojo življenjsko silo požene v ritem vse naše telesne procese. Posebno ga priporočajo pri astmi, bronhitisu in težavah s pljuči. Najbolje je, če ga nosite blizu spolne čakre, torej v hlačnem žepu, posebno če imate težave z zanositvijo. Ne pozabite pa ga redno čistiti pod tekočo vodo.