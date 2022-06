Karmični vplivi pred rojstvom

Sonce v 12. hiši je zahtevna pozicija, saj kaže, da človek kot spužva srka energijo iz okolja. Toda predrojstno nakazuje, da ste se zaščiteni v maminem trebuhu počutili edinstvene, da so bili starši zelo navdušeni nad nosečnostjo in so komaj čakali, da vas vidijo.

Če imate v 12. hiši Luno, ste kot razvijajoči se otrok v maternici zelo globoko čutili povezanost z materjo. Močno ste jo čutili – vse, kar je doživljala in občutila. Če je v tej hiši Merkur, pa ste se zavedali in slišali vse, kar je rekla in kar so govorili ljudje okoli nje. Z Venero v tej skriti hiši ste se pred rojstvom zavedali mamine ljubezni ali pomanjkanje te, odvisno od aspektov tega planeta. Z Marsom v zadnji hiši astrološke karte je morda mati morala prestati operacijo ali je doživela nesrečo. Jupiter je zaščitnik med planeti, in če ga imate v 12. hiši, je med nosečnostjo poskrbel, da vam je bilo v maternici lepo in udobno, lahko tudi zaradi primerne medicinske oskrbe matere.

Saturn ni najboljši planet, ki ga imate lahko v 12. hiši. Kaže, da težko nosite svoja bremena, ste nezadovoljni in je vaše življenje polno omejitev. Že pred rojstvom ste jih čutili in se niste počutili udobno v maminem trebuhu. Podobno neprijetno lahko deluje Uran, ki pravi, da ste v maternici doživljali veliko pretresov, motenj, materino tesnobnost ob spremembah, ki so bile zanjo naporne.

Neptun je planet sanjarjenja in raztapljanja, povezanost vsega, enosti, njegov simbol je brezmejni ocean. Je naravni vladar 12. hiše, in če ga imate v svoji karti v njej, bo njegov vpliv močan. V tem primeru ste v devetih mesecih pred rojstvom težko ločevali svojo identiteto od mamine, povezana sta bila v eno. Lahko pa je vpliv negativen in je vaša mama pila, bila izpostavljena strupenim snovem ali jemala kakšna zdravila. Tudi Pluton v tej hiši kaže izzive, in sicer da ste se v maternici zavedali izjemno težkih situacij, ki jih je v tem času doživljala mama.