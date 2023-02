Karmične zanke

V življenju se hitro počutimo kot žrtev, a se ne zavedamo, da smo v daljšem obdobju inkarnacij ustvarili neke stvari, ki nas potem doletijo tako, da nas nekdo ne prenese ali nam kaj ušpiči. Karmično se srečamo z njim, a imamo možnost, da se sami odločimo, kaj bomo s tem naredili, pravijo guruji. Manipulira z nami, ker lahko, dokler ne prepoznamo, kaj se dogaja, in postavimo meje. Tega pa ne moremo narediti, če imamo občutke krivde. Vse izhaja iz nas. Občutek krivde je lahko intenziven in nas nažira, zato moramo v sebi delati na odpuščanju. Že če delamo na svojem umu, lahko odpustimo to zgodbo, se tega osvobodimo in si drznemo postaviti mejo. Osvobodimo se, ko smo na to popolnoma pripravljeni čustveno, telesno, z mislimi, prizemljeni, gotovi in zaupamo. Pogosto šele, ko ne moremo več, napoči trenutek, ko začutimo, da je lekcije dovolj, in se naučimo postaviti meje. Ozaveščanje namreč ni dovolj, za karmične razrešitve moramo iti korak naprej.

Sprejeti moramo, da so to vse lekcije, ki prinašajo rast. FOTO: Microgen, Getty Images

Karma nas uči izključno odpuščanja – to je vse, kar iščemo kot izkušnjo. Druge in sebe na Zemlji gledamo le kot fizična telesa, dojemamo, kot da nam nekdo nekaj počne, a na duhovni ravni se to ne dogaja – tam sta osebi, ki sta se dogovorili, da si bosta pomagali rasti, ki sta eno. Medtem ko eden kliče po ljubezni, je npr. drugi manipulativen, ker potrebuje ljubezen. Vedno gre za izravnavo in iskanje ravnovesja.

Prevzamite odgovornost

Ko vidiš rano drugega, zaradi katere je postal takšen, lahko s sočutjem in vživljanjem v njegovo situacijo vidiš, da ne more biti drugačen, kot je, iskreno in iz srca. Če bi lahko bil, bi bil. Nato prevzamemo odgovornost za situacijo in se zavedamo, da sta v njej udeleženi dve strani, da imamo tudi mi nekaj s tem, nismo le žrtev. Sočutje, spoznanje in ljubezen skupaj pa prinesejo transformativni prelom. Če poznamo svoja prepričanja in vemo, da v duhovnem smislu obstaja samo čista ljubezen, moramo nehati na človeka gledati le kot na telo. In če mislimo, da gre samo za to, da nam nekdo nekaj počne, ne moremo nikoli priti iz karmične zanke z njim. Niti ne težimo k temu, naj se spremeni on, ker bi bilo to neskončno laže, saj si to želi ego, ne srce.

Guruji dodajo še, da se z rezultatom ne smemo ukvarjati. Včasih po naši spremembi zornega kota namreč drugi reagira pozitivno, drugič ne. Pomagamo lahko, če nas za to nekdo prosi, če nas ne in ima svoj prav, moramo razumeti, da ne razumemo, zakaj ga ima. Naučiti se moramo popolnoma umakniti in pustiti ljudem živeti po svoje, čeprav delajo napake. Spoštujemo njihovo odločitev. Če so to bližnji, jih imamo radi in verjamemo, da bodo sprejeli prave odločitve.

Z vmešavanjem v situacijo po drugi strani uničujemo sebe, saj hočemo biti ljubljeni, nas drugi zavrne, ker naredimo nekaj, kar ni po njegovi volji, blokiramo energijo. V resnici je namreč vse, kot mora biti, vsak je natanko tam, kjer mora biti, da je to v najvišje dobro obeh in zadeva prinaša duhovno rast, čeprav je v življenju lahko mlinski kamen okoli vratu.