Duhovni nasvet: Karmične poravnave

Nobeno neravnovesje in nobena karma v našem osebnem vesolju se ne izgubita. Vse, kar rečemo, naredimo, mislimo ali čutimo, vsi odnosi z drugimi ostanejo z nami iz življenja v življenje, četudi niso v vsakem vsi aktivirani. Tako vedno znova preigravamo podobne situacije in vloge z bližnjimi dušami, ki jih lahko prepoznamo na Zemlji, če smo pozorni na znamenja, ki to kažejo.

Ko srečate sorodnega človeka, ki ste ga poznali že prej, se zdi, da ne morete nehati govoriti, saj mu imate toliko povedati – in sogovornik vas res razume. Dopolnjuje vam stavke, kot bi se dobro poznala. Hkrati vam je kdo drug lahko takoj antipatičen, čeprav se trudite to odmisliti. Neprijetno vam je in nekaj na osebi vas preprosto moti, morda niti ne veste, kaj, brez tehtnega razloga.

Pozorni bodite tudi na notranji nemir, zaradi katerega se v partnerstvu ne morete sprostiti, se pretirano trudite ustreči ali pričakujete, da se bo kljub trenutni sreči zgodilo nekaj slabega.

Znak iz preteklosti je tudi lahkotnost odnosa – zdi se, kot da sta z nekom utečen par, dopolnjujeta si misli, uspešnejša sta skupaj –, a tudi jeza in nestrinjanje z vami. Nikoli ne morete osrečiti osebe, zdi se, kot da ji nekaj dolgujete, nenehno se prepirata. Tudi če stvari razrešita, se spet sproži.

Lahko pa vedno lovite ravnotežje v odnosu, več dajete, kot prejmete, počutite se krive ter osebi vse dovolite. Lahko je to vaš otrok, prijatelj, partner, sorojenec, zakonec ali sodelavec. Nobena energija ni izgubljena. Če si nekoč nekoga ubil, si se morda za izravnavo zdaj poročil z njim.

Bodite previdni, zaupajte občutkom. Pretekli dogodki se ponavljajo, dokler jih ne prepoznamo in razrešimo. Okoliščine se lahko rahlo razlikujejo, a rezultat je isti. Če vam šesti čut pravi, da bežite od nekoga, ga upoštevajte, saj je to vaš obrambni mehanizem, ki ga morate jemati resno.