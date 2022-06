Karma se skriva v 12. hiši

Sonce v 12. hiši kaže, da ste stara duša. V preteklosti ste bili pomembni in znani, vladar ali vodja. Zato zdaj delujete podobno, z avtoriteto, a vaša duša se je odločila, da boste delovali v ozadju, kar bo težka lekcija za nekoga, ki je bil nekoč na vrhu. Morda opažate, da vas izčrpajo množice in potrebujete samoto, da si napolnite baterije. Imate karmo z očetom – morda je bil odsoten fizično ali čustveno.

Z Luno v tej hiši imate karmični dolg do mame in težave z materinstvom. Lahko ste bili preveč zaščitniška, avtoritativna ali hladna mama. Težave in razočaranja se prenašajo v to življenje. Ključno je odpuščanje. Poleg tega reagirate preveč čustveno, kapriciozni ste in nestabilni.

Merkur kaže, da ste bili nekoč osredotočeni na neko idejo ali teorijo, akademik, zato ste še zdaj radovedni in želite ideje in misli z drugimi. Imate podzavestno potrebo po izražanju ter prenašanju svojih idej v prakso.

Če je v 12. hiši Venera, ste bili nekoč zelo lepi, razvpit ljubimec, pesnik, umetnik, tako želite tudi zdaj uživati v ljubezni in ustvarjanju ter iščete lepoto in estetiko. Imate globoko potrebo, da nekoga ljubite, izzivi bodo povezani z enostransko zaljubljenostjo.

Z Marsom v tej hiši ste bili vojak, bojevnik, športnik in še zdaj se želite izkazati s fizično aktivnostjo. Paziti morate, da ne pretiravate z jezo, niste agresivni, ampak sprostite strasti, npr. s športom.

Jupiter kaže, da ste bili družabni in glamurozni, plemič ali izobraženec. Zdaj imate pomembno vlogo v skupnosti, a lahko imate odprtih več projektov hkrati, želite si imeti položaj v družbi in preveč zapravljate.

S Saturnom v 12. hiši ste trpeli, tako vas spremljajo obžalovanje, žalost, krivda. Vaša družina je lahko revna, nosite veliko težo. Ne verjamete, da si zaslužite srečo, saj sami sabotirate svoje projekte. Odpustite sebi in drugim. Ker vas ovire krepijo, postajate modri.

Uran kaže, da je bilo prejšnje življenje vznemirljivo, intenzivno, polno sprememb – revolucija, potresi, vulkani … Tudi zdaj ste v njihovem središču, živčni ste in nepredvidljivi. Želite spremeniti svet, ne prenesete omejitev, potrebujete svobodo.

Neptun kaže, da ste bili sanjač, pesnik duhovnež, zasvojenec. Lahko ste se zapletali v afere, iluzije, prevare. Zdaj bežite pred realnostjo z lenobo in alkoholom. Ločiti morate fantazije od realnosti in se prizemljiti. Pluton pravi, da je bila vaša preteklost nasilna, povezana z borbo za moč. Morda ste se zapletli z nevarnimi ljudmi, kriminalci, ste bili žrtev vojne. Zdaj ste osredotočeni na preživetje, a skrivate temne sence. Razumeti morate, da ima vsak možnost uporabiti moč za dobro.