Karma ni izgovor: če boste vztrajali v vlogi žrtve, boste to ostali

Pojmovanje karme kot načela vse se vrača in določa našo nadaljnjo usodo je zelo omejeno. Če ostajate v vlogi žrtve, po tem prepričanju namreč privlačite situacije, v katerih boste še naprej žrtev. Vedno znova boste pritegnili ljudi, ki se bodo znašali nad vami, vas oškodovali, prizadeli, zapustili ali vam kakor koli že odslikavali izkušnje, v katerih boste nastopali v vlogi žrtve.

Toda če se zavedate, kako lahko stopite iz karmičnih okvirov, veste tudi, da ni treba, da ste še naprej ujetnik svojih dejanj, misli, prepričanj iz preteklosti. V tem trenutku si lahko napišete lepšo prihodnost. Če se zavedate svojih občutij in misli, jih lahko spremenite. Odpustite drugim in pustite preteklost za sabo. Seveda ne morete neposredno vplivati na dejanja in vedenje drugih, lahko pa vplivate nase. Če ste zadovoljni, oddajate vibracije zadovoljstva, ki pritegnejo še več zadovoljstva. Iz vsake situacije lahko potegnete najboljše ali najslabše. Naj torej karma ne bo izgovor, da se nehate truditi in počnete stvari po liniji najmanjšega odpora. Zapomnite si: sami sprejemate odločitve in oblikujete svoje življenje.