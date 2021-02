Karma blokira naše želje

Nekateri duhovni učitelji pravijo, da si lahko manifestiramo vse, kar si želimo. Toda zakaj se nam potem včasih želje ne uresničijo, čeprav si zastavimo namero in si prizadevamo za njihovo uresničitev? Karma je dejavnik, ki igra pomembno vlogo pri manifestiranju želene realnosti oz. doseganju ciljev. Pred rojstvom nam duhovni vodniki svetujejo pri načrtovanju naše prihodnje inkarnacije.



Pomagajo si z akaškimi zapisi, v katerih so shranjeni vse misli, besede in dejanja vseh bitij, tudi naše v vseh preteklih življenjih. Z vsakim razmišljanjem, govorjenjem in delovanjem namreč vtisnemo ustrezen energijski zapis v to univerzalno bazo, v kateri so tako med vsem drugim tudi popolni zapisi o potovanju naše duše.



Poznamo osebno, skupinsko in planetarno karmo. Prva je pozitivna ali negativna vsota našega preteklega duhovnega potovanja. Skupinska zajema usodo narodov in manjših skupnosti, planetarna pa je skupni seštevek dejanj človeštva. Vsako naše trenutno življenje je preplet vseh treh – lahko se rodimo v istem kraju in v isto družino, a bomo doživljali drugačne izkušnje od sorojencev zaradi drugačne percepcije in različne ravni razvitosti duše.



Karma nam sicer ne preprečuje doseganja določenega cilja in ustvarjanja določene realnosti, lahko pa upočasni proces ali nam oteži pot do njega. To lahko seveda pomeni tudi, da cilja ne moremo doseči v enem življenju, ampak duša zanj potrebuje več inkarnacij.

