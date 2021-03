Kariera in ambicije tehtnic

Dvojna tehtnica ali tehtnica z bikom se pogosto najde v poklicu kozmetičarke.

FOTO: Dmytro Varavin/Getty Images

Tehtnica je znamenje harmonije in sožitja, ki bi naredilo vse, da bi ohranilo mir in dobre odnose, zato so lahko pripadniki tega znamenja odlični diplomati ali mediatorji. Ker pa jim vlada Venera, se dobro znajdejo tudi v poklicih, povezanih z lepoto in modo.Oven z ascendentom v tehtnici je včasih samozavesten, drugič zadržan človek, ki si želi, da ga imajo vsi radi in ga obožujejo. Znajde se v vojski, lahko ima svoj posel skupaj s partnerjem, dela v hotelirstvu, kot frizer …Bik z ascendentom v tehtnici ceni lepoto in razkošje. Ugajati želi drugim v prijetnem okolju. Lahko je oblikovalec pohištva, cvetličar ali kozmetičarka.Dvojček z ascendentom v tehtnici je samozavesten in komunikativen, potrebuje druženje in nenehno povezanost. Lahko je receptor, trgovec s porcelanom, dela v letalstvu ali na televiziji.Rak z ascendentom v tehtnici je razumevajoč, zaščitniški in skrben. Razviti mora notranjo moč. Lahko je odličen trgovec s starinami, socialni delavec ali nutricionist.Lev z ascendentom v tehtnici obožuje dobro življenje, po možnosti ekstravagantno. Osebno in čustveno je vpleten v svojo kariero. Bančništvo oz. delo notranjega opremljevalca sta pravi zanj.Devica z ascendentom v tehtnici je praktična, kritična, lahkoverna. Potrebuje rutino pri vsakdanjem delu. Odličen osebni asistent ali menedžer je lahko.Tehtnica z ascendentom v tehtnici je romantična, noče biti sama, diplomatska in očarljiva. Zanesti se želi le nase. Dobra je v diplomaciji, kot kozmetičarka, dobra je, če dela s partnerjem ali strankami.Škorpijon z ascendentom v tehtnici je čustven, strasten, maščevalen človek. Potrebuje naporno delo, da porabi energijo. Dober je v vojski, bančništvu, zavarovalništvu ali kot inženir.Strelec z ascendentom v tehtnici je razumevajoč, intelektualen, zabaven, bister človek. Potrebuje izziv in nenehno širjenje obzorij. Lahko je predavatelj, prevajalec, profesionalni športnik, pravnik, dela v založništvu ali kot turistični vodnik.Kozorog z ascendentom v tehtnici je zelo diplomatski. Veliko mu pomenijo status, potrditev, napredek. Odlično je, če dela v vladi ali kot krajinski arhitekt.Vodnar z ascendentom v tehtnici je privlačen, prijateljski, logičen človek. Pri delu potrebuje veliko fizične in psihične svežine. Lahko je model, kozmetičarka, novinar pri reviji, znanstvenik ali kemik.Riba z ascendentom v tehtnici predstavlja prijaznega, razumevajočega, a tudi šibkega, lahkovernega človeka. Razviti se mora, postati skeptičen in uporabljati kritične argumente pri delu. Odlično je, če dela na spletnih straneh za internetne zmenkarije, v lepotnem ali zdravstvenem salonu, kot receptor ali učitelj jezikov.