Kar si sejal, to boš žel

Karma ni enako kot usoda, usoda je nekaj točno določenega, čemur ni mogoče uiti, karma pa je posledica preteklih akcij, preteklih misli (še niso karma, so pa velika ustvarjalna in gonilna sila, ki krepi čustva in postopoma vodi tudi do besed in dejanj), besed in dejanj. Naša dejanja so etično lahko nevtralna, koristna ali škodljiva.

Tako imamo nevtralno karmo, ki nam določa življenjske okoliščine, in zbor pozitivne karme, ki jo je astrološko najlaže videti skozi harmonične aspekte in prek Jupitra, 9. hiše in severnega Luninega sečišča, saj je največ pozitivne karme mogoče nabrati ravno s plemenitostjo, delovanjem za skupno dobro, s sledenjem svojemu smislu. To karmo doživljamo skozi ugodne življenjske okoliščine, priložnosti, zaščito in spodbudne odnose.

Negativno karmo v karti vidimo skozi slabe aspekte in težke konjunkcije, najmočneje prek Saturna (direktna posledica, trpljenje, strah, bolečina, konec), 12. hiše (kaže vzroke, da se vračamo v življenje, česa nismo znali spustiti) in južnega vozla, ki ima naravo tistega, kar je treba spustiti, je preživeto, na kar smo se navezali.

Trenutno življenje je skupek najrazličnejše karme, seštevek posledic naših dejanj iz mnogo življenj. FOTO: Alotofpeople/Getty Images

Ko govorimo o karmi, sicer pogosto začnemo z gospodarjem karme Saturnom. Saturn je posledica neke akcije Marsa. Deluje po načelu »kar seješ, boš žel«, v smislu, kar daješ, boš dobil, vsako tvoje delo bo natančno odmerjeno na tehtnici pravice. Vse se vrne.

Da se rodi neka karma na ravni Saturna, ujeta v konkretne okoliščine, stanje uma in odnose, je treba veliko življenj. Energija obrača, npr. tako dolgo, da je človek sposoben nekoga ubiti. Sprva se rodijo samo misli o ogroženosti. Nekaj hočemo imeti in nekdo nam je napoti. Poglabljata se navezanost na tisto, kar si želimo, in odpor do tistega, kar nam onemogoča dovršitev akcije. Jeza se poglablja, razvija v sovraštvo. Tisti drugi postaja vzrok našega trpljenja. In če je v preteklih življenjih prišlo do uboja, je treba iti v kožo tistega, ki je ubit, da bi v tvoji zavesti živela tudi druga stran, kako je, če ti nekdo zaradi svojih želja vzame življenje. Življenja se vrtijo in človek se lahko v novih okoljih, ki so spet vsota najrazličnejše karme, počuti kot žrtev, ker se nekdo nanj jezi.

Po drugi strani se rodi prestrašena oseba z občutki krivde, ki se ne zaveda v celoti, da je odgovorna za nastalo situacijo, počuti se, kot da je življenje do nje nepošteno in so drugi grobi in slabi. Torej mora iti skozi izkušnjo biti sovražen, ubit, da bi, ko bo spet na položaju moči, lahko ustavila sebe, kljub vsej jezi, mislim in čustvom bo v zavesti spomin na trpljenje rodil sočutje, razumevanje sorodnosti s tistim na drugi strani, da se ciklus konča. Ali tudi ne, lahko se zapletamo še dlje in naprej.

To je samo namišljen primer, a na ravni karme moramo vedeti, da je bilo treba ogromno različnih spodbud, da se je nekaj spremenilo v saturnovsko trdo karmo, sedanje ukvarjanje z njo pa zahteva od nas veliko potrpežljivosti, truda, sprejemanja in razumevanja.