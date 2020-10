Kar potrebujete, je že v vas

Čeprav stopate po duhovni poti, včasih izgubite motivacijo. Vsakdanje življenje vas potegne vase, v umu vre od aktivnosti in nič vas ne more vrniti v ravnovesje. Toda lahko se začnete povezovati s svojo notranjo svetlobo. To pomeni, da preusmerite pozornost z zunanjih situacij, ne da bi jih ignorirali.



Če si predstavljate, da sta vaš zunanji in notranji svet na nasprotnih straneh daljice, je logično, da eden vedno prevladuje. In če živite naravnani samo na zunanji svet, se pogosto čutite negotove, okoliščine doživljate kot ogrožajoče, ste žrtev, poskušate se zaščititi z upoštevanjem družbenih norm, iščete zunanje potešitve in užitke ter se bojite bolezni, staranja in smrti. Ko postavimo fizično realnost v ospredje, je življenje nenehna bitka za varnost in srečo.



Če pa ste na drugi strani daljice, vašega notranjega miru ne morejo skaliti zunanje okoliščine, počutite se varne, spremembe vas ne ogrožajo, dogodki so le izkušnje, ki vas ne iztirijo, živite v trenutku, smrt in staranje sta nepomembna … Zato se obrnite vase in preusmerite pozornost navznoter, svetuje ameriški guru Deepak Chopra. S tem umirite um, se znebite skrbi in obžalovanja. Bolj boste uživali v življenju in ljudeh, manj bodo pomembne zunanje okoliščine in to, kako dolgo trajajo, saj boste doživljali ves čas kot sedanjost.