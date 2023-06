Kar čutite, pride v vaše življenje

V svetu, v katerem živimo, deluje zakon energijskega ujemanja, privlačnosti. Gre za enega temeljnih zakonov vesolja, da v življenje zagotovo privlačiš tisto, kar izžarevaš iz sebe. Zato je tako pomembno, da postaneš oseba, ki ima harmoničen odnos s sabo, če želiš izkusiti denimo izpolnjujoč odnos.

Izziv večine ljudi na tej poti, ki se jim začne kmalu kazati, je, da moraš, da postaneš oseba, s kakršno bi si želel biti, predelati svoje notranje sence. Večina ljudi tega ni sposobna, ker so prepričani, da bi morala biti pot lažja. Vsako stvar, ki jo manifestiraš, moraš spustiti skozi duhovno, mentalno, čustveno in fizično raven.

Šele ko se premaknemo

Večina ljudi se zaveda, kaj želi, zatakne se čustveno, saj moraš čutiti, kar ustvarjaš, kot da to že je del tvojega življenja. Ko se odpreš čutenju, ne čutiš le lepih in prijetnih reči, ampak tudi bolečino. A tudi to je del nas in s tem se moramo soočiti in to sprejeti. Šele ko se premaknemo skozi čustveno raven, sledi raven izkušanja.

