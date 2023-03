Kakšno hrano jeste?

Vse, kar vstopi v telo, vpliva na našo energijsko vibracijo. Na splošno imajo najvišjo vibracijo zelena listnata zelenjava in sadje, pravijo terapevti. Predelana hrana, alkohol in sladkor jo znižujejo. Prav tako je na nizki vibraciji meso, saj v telo na energijski ravni vnesemo življenjske izkušnje živali. Kot vir živalskih beljakovin imajo najvišjo frekvenco ribe, nato perutnina, govedina in svinjina, seveda ni vseeno, kje se je žival pasla in kako je poginila.

Ko izbirate hrano, se oprite na intuicijo. Podržite jo v roki in začutite, ali bo dobra za vas ali ne. Vadite in se opazujte. Ne potrebujete nobene delavnice, samo zanesite se na svoj občutek in telesni odziv. Drugi pomembni dejavnik je prehranska uravnoteženost. Če pojeste nekaj z nizko vibracijo, poskrbite, da boste dodali nekaj z visoko, da se razmerje uravna. Posebno visoko se uvrščajo kalčki, goji jagode, kakav, spirulina, avokado, surova sadje in zelenjava na splošno, hrana, ki je rasla na soncu, jabolčni kis, kokosovo olje, ki deluje tudi protivirusno in protibakterijsko ter pomaga pri hujšanju.