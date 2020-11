Kakšni so škorpijoni z vodnim ascendentom

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Tisti z ribjim ascendentom je sočuten in vedno priskoči na pomoč drugim, nato pa se umakne v samoto. FOTO: Dzhulbee/Getty Images

Za škorpijone z ascendentom v raku sta značilna velika negotovost in samoizpraševanje, saj skoraj nikomur ne razkrijejo svojih strahov in vse tiščijo globoko v sebi. Zelo so prizadevni v službi ter vedno točni. Usmerjeni so v javno delovanje, zato se lahko ukvarjajo s trgovino ali vodijo restavracijo. Z avtoritetami dobro sodelujejo. Radi tudi vrtnarijo in se na kakršen koli način ukvarjajo z zemljo, živalmi in rastlinami. Nežni in dobronamerni so. Radi so obdani z ljudmi, po navadi imajo številno družino, ki se ji pridružijo še babice in dedki.So strastni zbiralci najrazličnejših reči. Občutljivost jih lahko vodi v kujanje, če nimajo dovolj trde kože, in dolgotrajno užaljenost. Za vse se počutijo krive. Dobro bi bilo, če bi se sprostili in o kočljivih rečeh spregovorili z drugimi. Pretirano so ranljivi in jih je lahko prizadeti. Nasvet: učijo naj se iz preteklih napak, gredo naprej in se odprejo prijateljem.Dvojni škorpijoni (Sonce in ascendent v tem znamenju) delujejo najbolje, če jim pustimo, da počnejo stvari sami in po svoje, saj so prepričani, da jim ne more nihče pomagati. Hkrati so zelo motivirani, saj se počutijo krive, če ne opravijo vsega, kot je treba. Potrebujejo dovolj prostora in zasebnosti, da počnejo svoje reči, in ko se dogajanje odvija v njihovo dobro, hitro uporabijo svoje preiskovalne sposobnosti, da si zagotovijo potrebno varnost. Uživajo na položajih, kjer so lahko samosvoji.Pogosto imajo temeljno razumevanje do vsega okoli sebe. Intenzivni so, ne prenašajo dobro razočaranja. Raje se vrnejo v službo popoldne, kot da bi na primer komu razkrili vstopno kodo v sistem. V skrajnem primeru imajo lahko preveč subjektiven pogled na vse. Če se ne razvedrijo, jim tako vse pomeni problem in krizo. Dobro bi bilo, če bi se po napornem dnevu sprostili v telovadnici. Dobri so z rokami in vešči pri ličenju, domačih popravilih, slikanju, igranju kitare, lahko postanejo celo kirurgi. Sledijo vsem svojim ciljem, včasih pa se želijo pri tem tudi malce postaviti pred drugimi.Škorpijoni z ascendentom v ribah so tisti, ki vedno rešujejo neprijetne situacije z modrim uvidom in rešitvijo. S svojo občutljivostjo niso najboljši pri soočenjih in neprijetnih pogovorih, ko morajo braniti svoja stališča. Po navadi se težavam v loku izognejo, ker jih prepoznajo že vnaprej. Radi imajo svoj mir in priskočijo na pomoč, zelo srčni in sočutni so, rešujejo živali in ljudi v svoji soseski. Vedno oproščajo drugim njihove napake. Sodelavci jih imajo radi, saj redko zahtevajo fanfare za dobro opravljeno delo.Najraje opravijo, kar je treba, potem pa želijo, da jih vsi pustijo pri miru. Mnogi se zatekajo k njim po nasvete, saj se zdi, da imajo rešitev za vse. Paziti morajo le, da se ne oddaljijo preveč od drugih, saj jih ljudje tako sploh ne morejo spoznati. Pogosto prikrivajo svoje namene, zato drugi dvomijo, kaj imajo za bregom. Če ne spregovorijo, lahko doživijo nerazumevanje in gredo znova v izolacijo, zaradi katere lahko trpijo tudi njihovi odnosi. Če le premagajo zadržanost, lahko na veliko rešujejo svet.